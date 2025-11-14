維護既成道路地主權益 新北議員陳永福向國土署陳情獲具體回應

新北市議員陳永福要求市府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」。（記者翁聿煌攝）

新北市議員陳永福指出，依據現有既成道路法規，地主的土地若成為既成道路20年以上就必須無償提供公共使用，如此也造成地主的權益損失，陳永福為此向內政部國土管理署提出陳情，盼比照政府徵收計畫道路得進行容積轉移，已獲國土署認同並授權新北市政府執行；陳永福表示，既已獲得法源依據，盼新北市政府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」執行，還給既成道路地主一個公道。

然而，陳永福的提案若實施恐造成重大影響，粗估光是新北市23個行政區的既成道路土地徵收價值達數兆元以上，若全部轉換成容積轉移，會衝擊到都市計畫中的公共設施服務品質，若全國各縣市再跟進辦理，更是非同小可；新北市城鄉局對此回應茲事體大，必須等都市計畫進行通盤檢討時，再考慮實施。

陳永福表示，他接獲石碇區民眾陳情，地主的土地原本就已經是既成道路，提供公共使用，但近日自來水公司要進行山區管線延伸工程，需使用到既成道路，要求地主簽立土地使用書，地主則要求政府徵收，未獲政府同意，地主也不願意簽，使得延管計畫受阻。

陳永福認為，既成道路保障民眾的通行權益，但也應該要保護地主權益，因此他思考出，政府可比照徵收計畫道路得進行容積轉移的變通做法，讓既成道路地主也可進行容積轉移，在影響最小的狀況下，讓政府、地主與公共利益三贏。

陳永福的建議獲國土管理署正面回應，對私有既成道路的徵收補償，授權新北市政府在都市計畫檢討變更為公共設施用地，並於留待徵收前，得依法容積轉移。陳永福盼市府，既已取得源依據，盼新北市政府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」執行，還給既成道路地主一個公道。

