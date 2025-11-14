為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    維護既成道路地主權益 新北議員陳永福向國土署陳情獲具體回應

    2025/11/14 15:16 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員陳永福要求市府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳永福要求市府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳永福指出，依據現有既成道路法規，地主的土地若成為既成道路20年以上就必須無償提供公共使用，如此也造成地主的權益損失，陳永福為此向內政部國土管理署提出陳情，盼比照政府徵收計畫道路得進行容積轉移，已獲國土署認同並授權新北市政府執行；陳永福表示，既已獲得法源依據，盼新北市政府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」執行，還給既成道路地主一個公道。

    然而，陳永福的提案若實施恐造成重大影響，粗估光是新北市23個行政區的既成道路土地徵收價值達數兆元以上，若全部轉換成容積轉移，會衝擊到都市計畫中的公共設施服務品質，若全國各縣市再跟進辦理，更是非同小可；新北市城鄉局對此回應茲事體大，必須等都市計畫進行通盤檢討時，再考慮實施。

    陳永福表示，他接獲石碇區民眾陳情，地主的土地原本就已經是既成道路，提供公共使用，但近日自來水公司要進行山區管線延伸工程，需使用到既成道路，要求地主簽立土地使用書，地主則要求政府徵收，未獲政府同意，地主也不願意簽，使得延管計畫受阻。

    陳永福認為，既成道路保障民眾的通行權益，但也應該要保護地主權益，因此他思考出，政府可比照徵收計畫道路得進行容積轉移的變通做法，讓既成道路地主也可進行容積轉移，在影響最小的狀況下，讓政府、地主與公共利益三贏。

    陳永福的建議獲國土管理署正面回應，對私有既成道路的徵收補償，授權新北市政府在都市計畫檢討變更為公共設施用地，並於留待徵收前，得依法容積轉移。陳永福盼市府，既已取得源依據，盼新北市政府盡快訂定「新北市既成道路容積轉移辦法」執行，還給既成道路地主一個公道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播