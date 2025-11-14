質疑北士科輝達案涉圖利？王義川：北市府方向是對的

民進黨立委王義川。（資料照）

台北市政府即將與新光人壽解約T17、T18基地，並專案設定地上權給輝達，民進黨立委王義川則質疑涉及圖利不法。不過，王今（14）日表示，北市府在這幾個月修改內部相關規定，這個方向都是對的，希望台北市長蔣萬安步步為營、盡早完成此案。

台北市副市長李四川今天直言，王義川身為立委，應該檢討為何現行法令陷公務員不義，能不能把法令修改讓公務員大膽做事才是最重要。

輝達總部落腳北士科備受矚目，李四川今天表示，公務員做一件全國都贊同，且台北市議會3黨都拍手同意的案子，為何會有圖利問題？王義川應該檢討，中華民國法令是否陷公務員於不義，能否修法讓公務員有大膽做事的環境，這才是最重要的。

對此，王義川受訪說明，他的發文是在談論制度，政府公有土地在設定地上權或標租、標售的過程，若制度上法律不足之處，就要進行相關修改。蔣萬安是學法律，相關改變不要讓公務員為難，為了國家公義性、經濟發展而進行相關招商，這是全民都樂見、也非常支持。

王義川說，北市府這幾個月修改內部相關規定，這個方向都是對的，也希望蔣萬安要步步為營，充分讓公務員辦理此案時，在法律上有十足支持，讓案子盡快完成。

北市府反問，總統賴清德及內政部長劉世芳也涉圖利？王義川緩頰說，他對此事已觀察很久，北市府是在這兩個月修改市府自治法規，自己只是提醒蔣萬安，找國際大廠設總部、幫國家招商的政策不會有人反對，但相關法律配套不要為難人。

至於當初認為有哪些違法之處？王義川說，他只是提醒，公務員寫簽呈、數字、時間及金額都要有所本，也提醒蔣市府不要讓公務員寫簽呈時心裡沒有把握，這對公務員不好，蔣萬安學法律，一定可以幫北市府人員在全面符合相關規定下，盡速讓國際大廠能夠招商、到台灣設總部或研發中心。

