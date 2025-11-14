意義為何？國民黨公布「滿意度民調」 沈伯洋：我又沒有要選舉

民進黨立委沈伯洋。（記者李文馨攝）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪、揚言展開全球抓捕。國民黨今天公布最新民調，指72%民眾聽過沈伯洋，但僅29%滿意他擔任立委表現。沈伯洋回應，如果因為他被中國懲戒、通緝，應該做習近平與沈伯洋的民調，加害者跟被害者要放在一起。否則這只是議題的攻防，沒有什麼意義。

國民黨立委牛煦庭委託TVBS進行民調，今天上午公布「賴政府施政表現及兩岸議題民意調查報告執行」，針對沈伯洋部分，有72%民眾聽過、28%沒聽過；該民調進一步詢問有聽過沈伯洋的民眾，是否滿意沈擔任立委的表現？有29%民眾表示滿意，其中14%非常滿意，15%還算滿意，低於47%不滿意，其中11%不太滿意，36%很不滿意，24%民眾沒有意見。

沈伯洋苦笑回應，他沒有要選舉，大部分台灣人接到電話應該會問「沈伯洋是誰啊？」質疑該份民調意義為何。如果因為他被中國懲戒、通緝，詢問大家的看法，應該做習近平跟沈伯洋的民調，加害者跟被害者要放在一起。如果單純做對他的滿意度調查，這只是議題的攻防，沒有什麼意義，規格也太奇怪。

聯電創辦人曹興誠建議民進黨應徵召他參選台北市長。沈伯洋回應，他的戰場就是在立院，這幾天出國原因也是，國會外交是立委職責一環，他又在國防外交委員會，如何推動國安法案、維護國防、在外交上有突破，這是最重要的事情，這個會期他也是黨團幹部，做好工作最重要。

媒體追問，是否會跟吳怡農進行「雙帥」對決？沈伯洋笑著否認，只有一帥、吳怡農而已，沒有我，大家不要太抬舉我，謝謝。

