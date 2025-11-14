民進黨台南市長初選 陳亭妃第2支影片強打長年關心農漁民

力拚民進黨台南市長初選出線的立委陳亭妃，公布第2支競選影片。（陳亭妃提供）

日前完成2026民進黨台南市長初選登記的立委陳亭妃，今日再公布第二支競選影片《咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣》，展現她長年關心農漁民、深耕基層的真實行動，強打讓漁民、農民最信任的市長參選人形象。

影片開場以溫暖旁白訴說：「咱的根，咱的未來，咱永遠站鬥陣。」鏡頭中陳亭妃走入果園，與農民話家常、關心氣候變化對農作物的影響，畫面樸實卻動人。她強調，這支影片不是文宣，而是真實記錄她20多年在地方與鄉親站在一起的故事。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃表示，每到颱風來臨，她就特別擔心。常常最讓她心疼的畫面，是滿地的落果、受損的魚塭。災損發生後，很多辛苦的農民、漁民不知道該怎麼申請補助，或是手邊資料不齊全。「靠天吃飯真的很辛苦，姊姊市長要做的，就是讓這些人有依靠，讓他們知道，有人會站在他們身邊。」

她指出，氣候變遷讓農漁民面臨更多挑戰，颱風、豪雨、乾旱都可能讓辛苦一整年的成果毀於一旦。「當農、魚損發生時，農漁民朋友第一個想到的常常是亭妃，這就是一種信任，因為他們知道亭妃會馬上出現、幫忙爭取補助、替大家發聲。」

陳亭妃進一步表示，無論寒害、旱災還是豪雨，只要農漁民有難，她一定第一時間進入災區、協助申請補助、要求中央盡快啟動救助機制，「因為我知道，農民、漁民沒辦法等，政府應該是他們的靠山，不是讓他們自己扛。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法