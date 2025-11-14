為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    八炯、閩南狼被下「斬殺帖」 盧秀燕跳針回應挨批「遇到中國不敢吭」

    2025/11/14 12:39 記者蔡淑媛／台中報導
    「閩南狼」陳柏源遭恐嚇斬殺，盧秀燕喊譴責暴力。（記者蘇孟娟攝）

    「閩南狼」陳柏源遭恐嚇斬殺，盧秀燕喊譴責暴力。（記者蘇孟娟攝）

    中共揚言「全球通緝」民進黨立委沈伯洋後，網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被以百萬元懸賞通緝，昨更有網友徵求「斬殺陳柏源的選手」，邀約在台中天祥街會合，對此，議員江肇國等人今在議會指出脅，市民受到中共及網友威脅，要求盧秀燕對中共喊話，盧秀燕僅跳針重覆「不容許暴力、嚴格偵辦！」讓議員痛批「遇到中國，一句話不敢講，真的很灰心！」

    中共近日陸續對民進黨立委沈伯洋、網紅八炯、閩南狼（陳柏源）發布通緝與懸賞，在網路上更出現「斬殺行動處」，聲稱「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，還PO文稱要在台中組織「斬殺陳柏源行動處」、「行動代號：慕雪」，引發外界議論。

    江肇國總質詢指這名網友因為中共通緝懸賞，還說要加碼百萬，斬殺陳柏源10萬，斬殺賴清德+蔡英文90萬，警察局如何因應？警察局長吳敬田回應昨天已有掌握，向Meta申請，但Meta認為不緊急，因為已報檢察官偵辦。

    江肇國再指，陳柏源住北屯區、沈柏洋的母親住太平，兩人都是是市民，因為中國公安發布追輯令，引發台灣人出現斬殺恐怖言論，要求適時對中國喊話。

    盧秀燕表示，「在我主政的台中市境內，絕不容許暴力，如果有暴力一定嚴格偵辦，絕不寬貸」，已交代警局，警方已掌握，到天祥街會勘，檢警都有掌握握。

    江肇國再追問，如果網路一再響應中國公安，出現恐嚇行為，讓警方應接不暇，為什麼不敢跟源頭、行為人講話？再度要求盧秀燕喊話。

    不過盧秀燕仍說，「我是台中市長，在我任內不允許挑釁暴力，市民有受到威脅，我們一嚴格偵辦，絕不寬貸！」

    江肇國搖頭痛批「挑釁的人是是中國，盧市長遇到中國，一句話不敢吭；你的市民生命受到威脅，什麼不敢講，對你真的很灰心！」

    此外，李天生也問警方偵辦作為、是否加強巡邏，吳敬田則說，加強該區域巡邏，逐戶去查看，由於沒有特定地點，沒有設巡邏箱。

    議員周永鴻（右起）、蔡耀頡、江肇國、張家銨、曾朝榮、李天生、何文海質詢中共通緝、懸賞令，台中甚至出現斬殺邀約。（記者蔡淑媛攝）

    議員周永鴻（右起）、蔡耀頡、江肇國、張家銨、曾朝榮、李天生、何文海質詢中共通緝、懸賞令，台中甚至出現斬殺邀約。（記者蔡淑媛攝）

