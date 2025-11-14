為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨彰縣長提名競爭升溫！陳素月明掛牌宣布參選 魏明谷公開力挺

    2025/11/14 12:07 記者張聰秋／彰化報導
    從縣議員一路做到立委的陳素月，這次挑戰換跑道，爭取民進黨提名參選彰化縣長。（陳素月服務處提供）

    從縣議員一路做到立委的陳素月，這次挑戰換跑道，爭取民進黨提名參選彰化縣長。（陳素月服務處提供）

    民進黨明（2026）年彰化縣長提名人選作業進行中，選對會原本打算在前天週三（12日）正式進行第一次「類初選」前的協調會議，卻因鳳凰颱風來襲而臨時取消，時間需重新安排。

    儘管選對會希望能由協調取得共識，不過，已表態競選的4位參選人繼續「兄弟爬山，各自努力」爭取最後的勝出，明（15日）天立委陳素月將召開參選縣長記者會，宣告員林服務處掛牌成立「競選縣長辦公室」，她說，歡迎大家一起來當她的後盾，一起讓彰化加速進步，幸福大躍進。

    屬新潮流系的前彰化縣長魏明谷在其臉書公布「陳素月參選彰化縣長記者會」時間與地點，就在明天早上10點在員林市惠明街219號斜對面停車場，邀請支持者踴躍出席，一起行動為陳素月加油打氣。

    陳素月也說，明天是她正式對外宣布競逐爭取民進黨提名，她跨黨派邀請各界人士，包含前農業部長陳吉仲、前縣長魏明谷，還有縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表及村里長等人，明天她會闡述其參選理念，爭取鄉親支持與認同。

    目前，4位爭取提名人選，繼前彰化市長邱建富、立委黃秀芳成立競辦後，陳素月第3個成立，而彰化市長林世賢將於後（16日）天下午2點在彰化市旭光西路（彰化中友百貨預定地旁）舉辦「彰化隊挺彰化」彰化隊成立大會，林世賢說，這不是個人選舉造勢活動，是跨黨派、跨越領域、不分區域，要讓政治回歸產業經濟，要讓彰化再次繁榮的活動。

    立委陳素月（左2）4任立委任期，爭取經費建設彰化，交通建設著墨深。（陳素月服務處提供）

    立委陳素月（左2）4任立委任期，爭取經費建設彰化，交通建設著墨深。（陳素月服務處提供）

    前彰化縣長魏明谷臉書公佈立委陳素月宣布參選彰化縣長，公開力挺爭取民進黨提名。（圖擷取魏明谷臉書）

    前彰化縣長魏明谷臉書公佈立委陳素月宣布參選彰化縣長，公開力挺爭取民進黨提名。（圖擷取魏明谷臉書）

