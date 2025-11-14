為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美兩州長先後訪台 AIT粉專：展現日益熱絡的美台關係

    2025/11/14 12:18 即時新聞／綜合報導
    美國在台協會臉書粉專今表示，北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）與田納西州州長李比爾（Bill Lee，見圖）分別於11月初及10月底率團訪問台灣，反映日益熱絡的美台關係。（圖擷取自美國在台協會臉書粉專）

    美國在台協會臉書粉專今表示，北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）與田納西州州長李比爾（Bill Lee）分別於11月初及10月底率團訪問台灣，反映日益熱絡的美台關係。

    臉書粉專「美國在台協會 AIT」今日發文，並附上數張美國官員與總統賴清德合照，史坦州長是過去25年來首位訪台的北卡羅萊納州州長，此行與台灣高層官員會晤時，雙方重申將致力在貿易、科技、創新及教育領域深化合作。李比爾州長率領的代表團也與台灣領導階層會面，簽署了一份田納西州與台灣之間的經貿合作備忘錄，並宣布將在台灣設立田納西州代表處，進一步強化雙邊聯繫並拓展投資機會。

    這兩趟訪問均展現美台對民主、創新與繁榮等共同價值的重視，也凸顯出州層級交流在推動雙方共同目標上日益重要。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「歡迎歡迎，二位美國最英俊的帥哥州長，美台合作，共創雙贏」、「美台合作，共創雙贏，台灣可幫助美國製造業再工業化」。

