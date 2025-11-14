不畏中國施壓赴德聽證 沈伯洋：中共被突襲「要跟蹤沒那麼容易」

民進黨立委沈伯洋今天上午7時許從德國返抵台北。（記者李文馨攝）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯「分裂國家罪」、揚言展開「全球抓捕」，仍無所畏懼前往德國聯邦議院出席聽證會。他今天上午7時許返抵台北並在立法院受訪表示，他出發前曾詢問國安會、外交部意見，這次快速去德國聽證，從中國反應看起來應該是被突襲，要快速反應，不管是跟蹤還是什麼，應該沒那麼容易。

沈伯洋表示，韓國瑜作為立法院的大家長，這個回應很不適當。李明哲當時在中國被逮捕時，因為他在微信上寫了一篇「中國如何走向民主」的文章，結果被中國用顛覆國家政權罪名義判刑，當時李的政治立場與其應該不同，但他還是到印尼參加國際會議，在國際聲援搶救李明哲。

沈伯洋說，台灣國家利益一定擺在第一位，政黨、個人想法都在國家之後，在中國說要通緝他之前，中國現在真正通緝的是台灣的國軍。這些國軍們的政治立場、想法是什麼？當然不是重點，「作為中華民國的國軍、作為台灣的國民，我們一定是挺到底，不是嗎？」

沈伯洋認為，韓國瑜的選擇應該是很簡單的，今天不管政治立場、言論為何，作為國會議員怎麼可能可以接受另外一個國家的恐嚇？只要有人恐嚇台灣國民，本來就應該要跟他站在一起，韓國瑜這樣的態度令人訝異。

對於韓國瑜提到要廢除台獨黨綱，沈伯洋回應，他可能對民進黨有所誤解，民進黨現在是臺灣前途決議文，也就是台灣的未來由2300萬人決定。他強調，「台獨」兩字是中國定義的台獨才叫做台獨，你寫一篇文章說要中國民主、你說贊成中華民國、你有自己的總統、你有自己的貨幣，他都會說你台獨，對他們來講，台灣人都是台獨。

沈伯洋表示，怎麼可能因為一個黨過往的黨綱，又或者因為臺灣前途決議文，今天就要贊成對方對台灣國民的制裁，更不要講說把中國當作境外敵對勢力這個說法，這是立法院訂出來的「刑法」跟「反滲透法」的規定，如果對這個有意見，作為立法院院長，可以促請國民黨團修法。

沈伯洋說，中國作為境外敵對勢力的說法，這是立法院訂出來的「刑法」跟「反滲透法」，如果對這個有意見，作為立法院院長，可以促請國民黨團修法，因為中華民國法律就已經把境外敵對勢力直接告訴你它的定義是什麼了，「你要廢掉，你應該遵循正常的立法程序。怎麼可能把這個當作政治的口水，然後去應和別的國家對國民的恐嚇呢」。

對於國民黨立委徐欣瑩稱，陸委會可以帶他去中國澄清。沈伯洋說，她是有什麼誤會，台獨這兩個字被中國定義，他說你是台獨就是台獨，承認台灣是中國一部分。按照徐欣瑩講法，帶他去說我們要投降，這怎麼可能是我們會採取的立場，這個說法昧於現實，且對中國又不認識。

