夫妻不同調？傅崐萁小帳KCF批「民進黨無能」 徐榛蔚這麼答

花蓮縣長徐榛蔚今天上午被問到傅崐萁Kcf小帳號貼文時做出回應。（記者花孟璟攝）

鳳凰颱風在花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖集水區降雨超過400毫米，造成下游萬榮鄉明利村被洪水侵入，有19戶民宅遭泥水淹沒半層樓至一樓高！立委傅崐萁小帳KCF昨卻在馬太鞍溪救災媒體群等多個群貼文痛罵「民進黨無能」，強調河川治水歸中央管，無能官員留戀官位，明知會成災還譴責地方，不過貼文之後又收回！

花蓮縣議會今天舉辦定期大會，縣長徐榛蔚再度被議員請上台質詢馬太鞍溪堰塞湖溢流，鳳林鎮、萬榮鄉最新恢復進度，被問到傅崐萁小帳的貼文，徐榛蔚強調，對於這則貼文並不清楚，但大家都知道，馬太鞍溪是中央管河川，河川及堰塞湖治理是中央的權責，但是現在救災及恢復家園的同時，其實無論中央地方，大家都一起攜手同心趕快把災民的家園恢復，這才是最重要。

徐榛蔚也說明，目前馬太鞍堰塞湖光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里仍是紅色警戒，花蓮縣環保局有召集重機具成立環境清潔大隊，原本昨天要進明利、長橋清理大量土砂，但昨新生堰塞湖溢流，機具被迫退出，今天已經重新前進災區，將把土方清運到鳳林鎮中心埔暫置場，民宅清理由軍方協助，最快4天後可以恢復家園。

傅崐萁小帳在救災媒體群組貼文批中央。（截圖網路）

傅崐萁小帳收回訊息。（民眾提供）

