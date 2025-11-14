為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「閩南狼」遭恐嚇斬殺 盧秀燕喊譴責暴力

    2025/11/14 11:19 記者蘇孟娟／台中報導
    「閩南狼」陳柏源遭恐嚇斬殺 盧秀燕喊譴責暴力。（記者蘇孟娟攝）

    繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，中國福建省泉州市公安局昨（13日）又對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，懸賞新台幣百萬元；昨有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，號召今（14）日在天祥街展開行動，引發關切；台中市長盧秀燕今被問及此事表示，譴責任何型態暴力，絕不寬貸。

    包括立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，中國福建省泉州市公安局昨（13日）又對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，台中市議會今總質詢，議員李天生及周永鴻均關切相關事件，李天生問台灣的立委竟被中國全球通緝，想知道

    有意爭大位的盧秀燕看法，畢竟要爭大位者應為國人安全講話；但盧秀燕僅回應，「專心市政」。

    周永鴻則指出，猜到她會這麼說，但陳柏源（閩南狼）被中國發布懸賞通告後遭恐嚇，陳柏源是台中人，她是市長總應有所表態，不能再「專心市政」吧。

    盧秀燕則回應，譴責任何型態暴力，已交代警局了解處理，任何在台中鬧事及有任何暴力事件，絕不寬貸。

    台中市警局指出，昨日接獲檢舉已清查是出自境外帳號，貼文大量用簡體字，研判帳號申請人是中國人，已報請地檢署指揮偵辦。

