網站驚見「上海公所」北市社會局駁謠言要告 高嘉瑜批：民眾連提問權利都沒有？

對於北市社會局要提告，前立委高嘉瑜表示，難道民眾連提問權利都沒有嗎？（資料照）

前立委高嘉瑜在社群平台發文指稱，台北市重陽敬老禮金網頁出現「上海市區公所」字樣，北市社會局駁斥不實謠言，並報警提告；社會局長姚淑文今（14日）說刑事會告到底，也喊話高嘉瑜道歉。高嘉瑜今表示，這件事就是一名長輩掃描QR code發生的真實事件，沒有人是惡意抹黑，難道民眾連提出問題的權利都沒有嗎？

高嘉瑜受訪說，這件事就是有一名長輩掃描公所公文QR code，進入網頁後卻出現「上海市區公所」字樣，後來雖然發現是手機自動翻譯問題，但一般人當下看到根本就不明所以，何況現在詐騙網頁很多，長輩看到當然會擔心，市府應該是要把情況說清楚；此外，也有工程師提到，網頁可以設定禁止翻譯，或強制中文瀏覽，就能避免此問題。

她說，可是北市府現在就是覺得被栽贓、抹黑，但這是真實發生的事件，沒有任何人要故意造謠，認為市府強硬提告的做法太不體恤民眾，社會局應該是要想辦法完善制度，避免類似狀況再發生，現在卻是將民眾視為敵人，這讓她認為是不是太欺負善良百姓了？她是公眾人物可受公評，但對民眾而言，只是提出問題而已，難道現在民眾連提問的權利都沒有了嗎？

