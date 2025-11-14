為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    網友揚言斬殺閩南狼 中市警：帳號來自境外研判是中國人士

    2025/11/14 11:04 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市警局刑警大隊長紀延熹指出，揚言斬殺閩南狼帳號來自境外，研判是中國人士。（記者蘇孟娟攝）

    繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，中國福建省泉州市公安局昨（13日）又對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通緝通告，懸賞新台幣百萬元；昨有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，發邀約令昨在台中市祥和街會合、今（14）日在天祥街展開行動，引發關切。

    台中市警局指出，昨日接獲檢舉已清查是出自境外帳號，貼文大量用簡體字，研判帳號申請人是中國人，已報請地檢署指揮偵辦。

    昨傳有網友在Threads徵求斬殺陳柏源的選手，「行動代號：慕雪」，並公佈行動地點，發邀約令昨在台中市祥和街會合、今（14）日在天祥街展開行動，該名揚言斬殺陳柏源的網友，最早的文章寫「本人懸賞100萬，斬殺沈伯洋獎勵10萬元，斬殺賴清德+蔡英文90萬」。

    台中市警局刑警大隊長紀延熹表示，經檢視該留言帳號是境外門號所申請，相關留言自今年7月25日開始活躍，多針對兩岸情勢或不利中國的貼文留言，內容用語大量使用簡體字，研判該帳號係中國人士，針對恐嚇危安的留言已報請台中地檢署指揮偵辦，絕不允許以恐嚇言論危害社會秩序，請民眾切勿以身試法。

    至於，該帳號指要在台中的祥和街要成立陳柏源的「斬殺行動處」，請大家在天祥街集合，紀延熹表示，台中市確實有天祥街，但沒有祥和街，警方對案情都有掌握。

