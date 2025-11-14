黃國昌硬蹭北高360 李忠憲：信任被日常小事毀掉

成功大學教授李忠憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，被質疑沒繳報名費。他對此坦言自己根本沒報名，到場才知道協會有辦活動，自己騎在公共的道路上，沒有進入任何檢點、休息站。對此，成大教授李忠憲表示，北高360最傷的不是政治，而是信任被日常小事毀掉，因為你不是他們以為的那種可崇拜高級的對象，而是很low的那種！這才是最致命的！

李忠憲在臉書PO文表示，他很多學生在竹科工作，許多是小草，騎自行車的也非常多，黃國昌北高360沒有報名的事件，恐怕不下於養狗仔對他們們的影響，這些科技界電機系畢業的工程師，可能對於政治、經濟、媒體和環保很容易被操控，但參加騎自行車賽事這種日常休閒的活動是他們工作之外非常重要的消遣，遠比政治重要許多，黃國昌北高360事件，不是政治論述崩潰了，是信任像日常瑣事一樣整個炸開。

李忠憲分析，因為崩掉的不是論述，是信任。信任的崩壞，往往不是大事件，而是那種像日常生活裡的小瑣事，慢慢累積到某個瞬間突然啪一聲，整個人瞬間清醒的那種。

信任的崩潰，其實都長得很日常，信任不會因為對方犯了什麼滔天大罪而消失。真正摧毀信任的，永遠是一些「小到不應該出錯」的事情，像什麼呢？你拜託同事幫你寄掛號，他說他有寄，結果沒寄；你請朋友幫你帶東西，他拍胸脯說一定會，結果忘得一乾二淨；同事跟你保證一定會處理，最後拖到你得幫他擦屁股；小孩明明說沒打電動，結果遊戲紀錄顯示整個下午都在掛線上。

李忠憲指出，這些都不是大事，可就是這種「小事」，才最容易讓人覺得：「啊原來你講話不可信。」北高360正是這種等級，不是什麼國家級醜聞，可偏偏就像你最信任的人，在洗衣服時把你最貴的羊毛衫丟進烘乾機那種痛感，不會死人，但會讓人瞬間醒來，你覺得A有道理，我覺得B比較合理，本來就見仁見智。但當黃國昌說B，小草就算心裡覺得A也有幾分道理，基於信任，小草還是會選擇相信那一套，可是信任一旦破了，小草會突然發現：「喔原來你不是我們以為的那種人。」

李忠憲續指，這個是原比什麼親中賣台，不斷地自我打臉更加嚴重，騎單車的人是很現實，小草一大堆，互相比較自行車的等級，身上穿著車衣是什麼，騎什麼路線，誰的比較貴，玩得起的人本來就具備某種階級底氣，而且竹科的工程師特別多，因為他們有錢，而且能夠炫耀的東西並不多，這個文化裡，Bandit Rider是很可恥，可以騎不好、裝備爛、速度慢，都沒關係，但不能不報名就混進來。

李忠憲直言，信任崩壞通常只有一句話：「喔，所以你是這種人。」一句話，勝過所有政治論述，勝過親中賣台，勝過所有打臉剪輯，因為那不是反對，而是：你不是他們以為的那種可崇拜高級的對象，而是很low的那種！這才是最致命的！

