    首頁 > 政治

    被網友嗆「敢出國跟你姓」！ 沈伯洋回國親回一句笑翻網友

    2025/11/14 13:19 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋幽默回應。（取自Threads）

    民進黨立委沈伯洋被中國以「分裂國家罪」通緝，一群網友譏諷沈伯洋怕被中共追捕「不敢出國了」，一名網友還留言嗆聲「沈伯洋，你現在要是敢出國我跟你姓」。沒想到，沈伯洋馬上出席德國聯邦議院聽證會，讓大量網友翻車，不少人更到該名「跟你姓」網友下方留言：「沈先生好！」對此，沈伯洋本人也看到留言，並幽默回應：「難怪央視說我有一個兒子。」讓不少網友笑翻。

    一名網友日前在Threads發文嗆聲「沈伯洋，你現在要是敢出國我跟你姓」，他還自High表示「要是被中國公安抓到，不敢想象中共到底有多狠，哈哈」。沒想到，沈伯洋不久後馬上出席德國「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，狠狠打臉稱他不敢出國的網友們。該名Threads上嗆聲的網友，也立刻被揶揄「你現在姓什麼？」、「改姓了沒？」

    沈伯洋昨日看到Threads上流傳該名網友嗆聲的留言截圖，也現身留言開玩笑：「難怪央視說我有一個兒子，好大一盤棋。」幽默回應令不少網友笑翻，但也有網友說：「這種兒子還是算了吧」、「這種兒子還是不要的好」。

    中國官媒央視8日播出長達7分半鐘的專題報導，對沈伯洋「起底」。此外，中國也出現大量「起底沈伯洋」資料，其中一則謠言指沈伯洋的兒子因爸爸「搞分裂」而被瑞士學校拒收，但事實上沈伯洋只有一個女兒，並沒有兒子。

