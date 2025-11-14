藍委牛煦庭發布「沈伯洋民調」 稱47％民眾不滿意表現

國民黨立委牛煦庭今天公佈委託TVBS針對民進黨立委沈伯洋擔任立委滿意度調查之民調結果。（牛煦庭辦公室提供）

國民黨立委牛煦庭今天公佈委託TVBS針對民進黨立委沈伯洋擔任立委滿意度調查之民調結果，有47%不滿意、29%滿意、24%沒意見。牛表示，沒意見的部分是因為知名度尚未完全打開，但此民調結果凸顯沈伯洋並沒有跨出民進黨的同溫層。

牛煦庭表示，他先敘明，沈伯洋跟最近的事件（被中國立案通緝）沒有任何關係，10月23日他們就已經完成所有的委託跟題目設計，當時還沒有通不通緝的新聞 ，一切只是剛好，而且不管有無此事件，沈伯洋本來就是話題人物嘛。

針對沈伯洋擔任立法委員的表現的滿意度，牛煦庭表示，根據民調結果，有壓倒性的不滿意，因為考量知名度沒有完全打開，所以有24%是沒有意見，但在有表態的人裡面47%不滿意，只有29%滿意，顯然沈伯洋並沒有跨出民進黨的同溫層。

另外針對黑熊學院的部分，牛煦庭表示，這次他們針對黑熊學院和全民防衛的推動詢問社會大眾的看法，有33%支持、32%不支持、35%沒有意見。

本次民調為牛煦庭10月23日委託TVBS，10月31日開始電訪、11月10完成。全國樣本共1074份，抽樣方式為手機市話各半，在95%信心水準下，誤差為正負3%。

