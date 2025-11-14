為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委牛煦庭發布「沈伯洋民調」 稱47％民眾不滿意表現

    2025/11/14 12:49 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委牛煦庭今天公佈委託TVBS針對民進黨立委沈伯洋擔任立委滿意度調查之民調結果。（牛煦庭辦公室提供）

    國民黨立委牛煦庭今天公佈委託TVBS針對民進黨立委沈伯洋擔任立委滿意度調查之民調結果。（牛煦庭辦公室提供）

    國民黨立委牛煦庭今天公佈委託TVBS針對民進黨立委沈伯洋擔任立委滿意度調查之民調結果，有47%不滿意、29%滿意、24%沒意見。牛表示，沒意見的部分是因為知名度尚未完全打開，但此民調結果凸顯沈伯洋並沒有跨出民進黨的同溫層。

    牛煦庭表示，他先敘明，沈伯洋跟最近的事件（被中國立案通緝）沒有任何關係，10月23日他們就已經完成所有的委託跟題目設計，當時還沒有通不通緝的新聞 ，一切只是剛好，而且不管有無此事件，沈伯洋本來就是話題人物嘛。

    針對沈伯洋擔任立法委員的表現的滿意度，牛煦庭表示，根據民調結果，有壓倒性的不滿意，因為考量知名度沒有完全打開，所以有24%是沒有意見，但在有表態的人裡面47%不滿意，只有29%滿意，顯然沈伯洋並沒有跨出民進黨的同溫層。

    另外針對黑熊學院的部分，牛煦庭表示，這次他們針對黑熊學院和全民防衛的推動詢問社會大眾的看法，有33%支持、32%不支持、35%沒有意見。

    本次民調為牛煦庭10月23日委託TVBS，10月31日開始電訪、11月10完成。全國樣本共1074份，抽樣方式為手機市話各半，在95%信心水準下，誤差為正負3%。

    相關新聞請見

    意義為何？國民黨公布「滿意度民調」 沈伯洋：我又沒有要選舉

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播