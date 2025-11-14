為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院朝野協商共識 馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算18日邀卓揆列席報告

    2025/11/14 11:29 記者林欣漢／台北報導
    立法院朝野黨團協商決定，18日上午邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。（資料照）

    立法院朝野黨團協商決定，「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，增列納入今日院會報告事項。18日上午邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。各黨團同意不提出復議。當次會議不處理臨時提案。

    立法院會上午因進行朝野黨團協商而延後舉行，黨團協商結論決定，「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，增列納入今日院會報告事項。18日上午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主任委員陳金德及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

    質詢人數由國民黨黨團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。名單於11月17日（星期一）中午12時前送至議事處彙整；議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。當次會議不處理臨時提案。

