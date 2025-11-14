為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    八炯反擊！「反通緝」中共高官王滬寧、宋濤 懸賞金出爐

    2025/11/14 11:31 即時新聞／綜合報導
    八炯PO出通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤，喊2人長期服務境外馬列勢力、迫害反共人士。（圖擷取自 Threads ）

    八炯PO出通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤，喊2人長期服務境外馬列勢力、迫害反共人士。（圖擷取自 Threads ）

    中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」，開價最高人民幣25萬元懸賞。對此，八炯PO出通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤，喊2人長期服務境外馬列勢力、迫害反共人士。

    八炯在社群Threads貼出一張圖片，可以看到懸賞通告左方是中華民國國旗，而通緝對象是王滬寧與宋濤，通緝內文為「我司掌握，中共官員王滬寧、宋濤長期服務境外馬列勢力，傳播『反中華民國保共產黨』、煽動分裂國家言論大肆攻擊、抹黑中華民國反共復國政策，欺凌、迫害大陸地區反共人士。」

    通緝指出「充當馬列走狗幫兇，造成惡劣影響，其行為已觸犯《中華民國刑法》第一百零三條之規定，通敵分裂國家罪，為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大陸民眾積極提供線索，凡向攝徒工作是提供有效線索的舉報人，以及配合我司抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我司將視情給予20萬至100萬元新台幣的獎勵，對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任，對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。」

    在 Threads 查看

