    首頁 > 政治

    中共通緝懸賞鼓勵台灣人當內鬼 黃帝穎：若配合最重處5年徒刑

    2025/11/14 10:29 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    中共近期對民進黨立委沈伯洋、網紅「八炯」、「閩南狼」發布通緝與懸賞，以此鼓勵台灣人當內鬼。對此，律師黃帝穎表示，中共通緝我國人民的「懸賞廣告」，為對不特定人發出要約，國人若完成廣告所定行為即構成承諾，擅自與中共成立契約，違反兩岸人民條例第5條之1，最重處五年有期徒刑。

    黃帝穎在臉書PO文表示，中國對沈伯洋發佈全球通緝，被沈伯洋出席德國國會聽證會徹底打臉，但中國持續蠻橫作為，對我國網紅八炯、閩南狼發佈通緝，更懸賞百萬徵「犯罪線索」。

    黃帝穎指出，國人若提供中國所謂「犯罪線索」以領取懸賞獎金，違反兩岸人民關係條例第5條之1，我國人民、法人、團體或其他機構，除依本條例規定，經行政院大陸委員會或各該主管機關授權，不得與中國人民、法人、團體或其他機關（構）簽署涉及臺灣公權力或政治議題之協議。

    黃帝穎直言，中共通緝我國人民的「懸賞廣告」，為對不特定人發出要約，國人若完成廣告所定行為即構成承諾，擅自與中共成立契約，違反兩岸人民條例第5條之1，最重處五年有期徒刑。

