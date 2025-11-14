沈伯洋若選北市為最強對手？蔣萬安3度遭逼問尬回：真的沒有人在想選舉的事

台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告。（記者方賓照攝）

民進黨立委沈伯洋日前遭中國發布全球抓捕令引關注，今（14）日台北市長蔣萬安到議會進行專案報告，議員徐立信也關心該起事件，並3度詢問蔣萬安是否認為沈伯洋參選北市為最強對手，蔣萬安皆面露尷尬微笑強調「市府團隊都在全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事，因為還有很長一段時間」。

徐立信表示，立委沈伯洋遭中國發佈紅色追緝令，中國福建省泉州市公安局也以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，而八炯、閩南狼曾言希望蔣萬安要跟祖父蔣經國學習，不要跟中共談判，想請教市長「若您是蔣總統」，有機會跟中國溝通，是否願意不計前嫌，幫助八炯、閩南狼嗎？蔣萬安回應，任何國人發生該狀況，政府都應第一時間進行相關交涉與關心。

徐立信再問，面對中國的法律戰，未來的蔣總統會不計前嫌，來拯救八炯、閩南狼嗎？蔣萬安說，政府的責任就該確保國人的安全，任何國人遇到這樣的狀況，政府都應去關心、了解進行交涉。徐立信也提出質疑，「所以不會甩鍋給立法院長嗎？」蔣萬安秒答，這就是中央政府的責任，他認為應該第一時間進行交涉。

隨後話鋒一轉，徐立信詢問「如果民進黨政府提名沈伯洋參選北市，是否認為是最強對手？」蔣萬安面露尷尬微笑，並強調「今天是市政專案報告，離選舉還有很長一段時間，我想目前團隊都是專注市政方面全力的推動。」

徐立信也秒接話指出，在市政的推動中，會有人去挑戰市政的內容，當然也會詢問到民進黨現在提名沈伯洋，您覺得是最強的嗎？蔣萬安停頓兩秒後，再度重申「目前完全沒有在想選舉的事情，全力拚市政。」並喝下一大口水，舒緩口渴。

徐立信不放棄再度詢問蔣萬安，假設是王世堅、沈伯洋、鄭麗君，這三人之間誰最強？蔣萬安控制不住表情，再度笑回「我們就是全力推動市政，謝謝議員關心。」徐立信說，看到市長的笑容，感到很有信心，王世堅曾說蔣連任的機率高過95%，對此有何想法？蔣萬安摸了一下耳朵後，重申「我們目前完全沒有在想選舉的事情。」隨後給予眼神肯定。

徐立信認為，市長的市政推動，肯定會為了明年的連任去鋪路，假設4年任期有做不完的市政，依然會希望市民給你機會，讓你把事情做完？蔣萬安說，「我們全力爭取市民的認同、肯定，只要為台北市好，為了所有市民的福祉、有利的事，我們都全力以赴。」

徐立信也說，他看市長的態度，是否覺得自己百分百會當選連任？態度相當從容，並未感到壓力。蔣萬安又面帶微笑，看向兩旁的市府首長，表示「我想市府團隊都在全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事，因為還有很長一段時間」，台下一級首長，包含副市長李四川、林奕華，研考會主委殷瑋也都面露微笑等人回應。

