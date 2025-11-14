王義川質疑輝達案圖利 藍委：先有基本的了解再來評論

輝達確定落腳在北士科園區。（資料照）

台北市政府即將與新光人壽解約T17、T18基地，並專案設定地上權給輝達，民進黨立委王義川質疑涉及圖利不法，對此，兼任國民黨發言人的立委牛煦庭今日受訪表示，是沒事可講、到處都發現沒有票房，在刷存在感了嗎？不管是要選桃園或台北，至少要對政策的脈絡、當地市民的期待，以及整體議會的氛圍要做基本的了解，再對事情來好好評論是比較恰當的，如果連這件事情都做不到，那恐怕只是在同溫層自嗨的角色罷了。

國民黨團書記長羅智強也說，王義川是想選桃園還是台北，他不太清楚，基本上輝達落腳台北是大喜事，台北市政府之所以花這麼多功夫，就是要在法律許可的範圍內，找出讓輝達在台北落腳的做法，全台灣、北市的人都感到鼓掌、開心。

羅智強表示，不知道為什麼王義川說出這麼奇怪的話，要不要去問問北市的綠委吳思瑤、吳沛憶、王世堅，他們能認同大兵王義川這種天兵式的說法嗎？不要唱衰台北，不要吃不到葡萄說葡萄酸、小鼻子小眼睛，今天蔣萬安市府做了一個對台北市長遠發展非常有利的決定，大家應該都是全力的支持。

