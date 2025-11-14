于北辰爆因「鄭麗文親中路線」很多中央委員不選 牛煦庭開酸

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

國民黨中央委員即將改選，前國民黨黃復興黨部主委、桃園市議員于北辰表示，黨主席鄭麗文的親中路線，讓很多中央委員不選了，甚至可能出現「報名就當選」的情況。對此，兼任國民黨發言人的立委牛煦庭今日受訪表示，如果對於路線有想法，或有特定的理想，應該是要積極參選，「這個人的評論品質怎麼樣大家可見一般」。

于北辰指出，他聽說很多中央委員不選了，因為這種主席只有先離開「風暴核心」，看未來能不能活下去，跟鄭麗文走太近，會陷入漩渦、溺水。他預判，屆時參選中央委員的人可能「報名就當選」，因為大家不想選，主席的方向錯了，妳不再講藍統、三民主義統一中國，那國民黨就會是「中國共產黨的國民黨」。

牛煦庭表示，黨內對於鄭麗文主席的路線，有很多的想法與指教，黨中央的心態一直非常開放，國民黨本來就應該廣納各界意見，由下而上邁開新的步伐。中央委員會、中常會是黨的最高民意機關，如果對於路線有想法，或有特定的理想，應該是要積極參選，透過這樣的平台把新的路線或想法說出來，所以既要說對路線有疑慮，又不敢參選，這兩件事本身是矛盾的，這個人的評論品質怎麼樣大家可見一般。

