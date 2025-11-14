為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    于北辰爆因「鄭麗文親中路線」很多中央委員不選 牛煦庭開酸

    2025/11/14 10:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委牛煦庭。（資料照）

    國民黨立委牛煦庭。（資料照）

    國民黨中央委員即將改選，前國民黨黃復興黨部主委、桃園市議員于北辰表示，黨主席鄭麗文的親中路線，讓很多中央委員不選了，甚至可能出現「報名就當選」的情況。對此，兼任國民黨發言人的立委牛煦庭今日受訪表示，如果對於路線有想法，或有特定的理想，應該是要積極參選，「這個人的評論品質怎麼樣大家可見一般」。

    于北辰指出，他聽說很多中央委員不選了，因為這種主席只有先離開「風暴核心」，看未來能不能活下去，跟鄭麗文走太近，會陷入漩渦、溺水。他預判，屆時參選中央委員的人可能「報名就當選」，因為大家不想選，主席的方向錯了，妳不再講藍統、三民主義統一中國，那國民黨就會是「中國共產黨的國民黨」。

    牛煦庭表示，黨內對於鄭麗文主席的路線，有很多的想法與指教，黨中央的心態一直非常開放，國民黨本來就應該廣納各界意見，由下而上邁開新的步伐。中央委員會、中常會是黨的最高民意機關，如果對於路線有想法，或有特定的理想，應該是要積極參選，透過這樣的平台把新的路線或想法說出來，所以既要說對路線有疑慮，又不敢參選，這兩件事本身是矛盾的，這個人的評論品質怎麼樣大家可見一般。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播