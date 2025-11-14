民眾黨團提案立院延會到明年1/31 黃國昌稱已與國民黨團溝通過

立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

立法院民眾黨黨團今天在立法院會討論事項提出延會案，本會期延長至115年1月31日止。民眾黨團總召黃國昌表示，延會已與國民黨團溝通過，有鑒於目前整個總預算審查的狀況，還有立法院其他重要的議案要處理，包括中選會6個委員缺額，行政院至今未送出提名人名單。

民眾黨團提案表示，有鑑於我國憲法第68條規定，立法院法定會期應至114年12月31日止，然115年度中央政府總預算案至今仍陷於朝野僵局，致無法付委進行實質審查，追究原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立之原則所致。

民眾黨團表示，行政院未依法編列經本院三讀通過之《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》之相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，漠視行政院應遵循之法定義務，已嚴重侵蝕法治國之法治根基。行政院更濫權宣稱該二法有違憲疑慮，以聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕，悍然踐踏軍警消之尊嚴與合法權益。

民眾黨團表示，民眾黨團於114年10月7日針對115年度中央政府總預算案提出復議案。截至114年11月13日為止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。

民眾黨團表示，有鑑於115年度中央政府總預算案仍尚待立法院審查，為落實對人民承諾與立法院職權，不因時間緊迫而為草率審查，更要積極捍衛軍警消人員及全體國民之各項權利及福祉，重建預算誠信與憲政秩序，爰提案建請院會作成決議：「本（第4）會期延長會期至115年1月31日止。」

