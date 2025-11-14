為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    昔日學生揭翁曉玲上課講統計數據引「全班大戰」 葉耀元大酸：一絕

    2025/11/14 13:31 即時新聞／綜合報導
    立委翁曉玲。（資料照）

    立委翁曉玲。（資料照）

    清大日前證實國民黨立委翁曉玲已不在合聘師資名單上，有網友於Threads分享當年修翁曉玲通識課程情形，「翁在清華開通識課程時，胡亂解釋統計數據，因班上不少理工學生，全班直接大戰」，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元嘲諷，「再次反映了人不要臉天下無敵」。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院 」轉發《鏡週刊》臉書粉專PO文，內容提及「學生爆料，翁曾在通識課上胡亂解釋統計數據，由於班上有不少理工學生，『全班直接大戰』」；該則報導內容提及，有名修過翁曉玲清大通識課的網友分享當年的上課情況，直呼自己被狠狠震驚，「居然有教授如此邏輯混亂是非不分」，印象中每次上課都有台派同學和她吵架。

    葉耀元發文酸說，「教書教到在課堂上被學生戰，也是一絕。再次反映了人不要臉天下無敵。」

    網友看到貼文後相繼紛紛留言，有人說「所以她不是現在才不要臉，是在學校就已經超級不要臉了」、「誤人子弟下十八層地獄喔」、「現在在立院胡亂搞法律」。

