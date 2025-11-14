謝志偉喻沈伯洋是被聯手攻擊的武松 藍委轟胡說八道

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

中國以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由；韓國瑜12日反嗆賴總統「自己生病，要別人吃藥」。駐歐盟大使謝志偉比喻，台灣不是生了病，而是被中共下了毒。沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被他們聯手攻擊。國民黨團書記長羅智強今日受訪表示，謝志偉胡說八道懶得理他，國民黨執政時有中共軍機越過海峽中線嗎？中共敢做圍台軍演嗎？都沒有，所有喪權辱國的事情，都是總統賴清德、民進黨執政時做出來的。

羅智強說，這是為什麼韓國瑜說，你自己在吃毒藥，還去要求別人也要吃毒藥、也要別人給解藥。解毒還需吃毒人，自己吃的毒藥自己去解，就是荒唐無能、喪權辱國，不會當總統就讓別人來當，就這麼簡單，憲法沒有規定總統不能辭職，若沒有能力當，可以辭掉讓別人來當。

兼任國民黨發言人的立委牛煦庭也說，在討論外交議題上，國民黨一直主張要拿到實質利益，而不是耍嘴皮子，但顯然民進黨政府派出去的政府要員高官，看起來是非常會耍嘴皮子，我們都有在關注，不管是副總統蕭美琴、前總統蔡英文到歐洲演講之後，到底能不能有具體的外交成果，這個才是我們要看的，如果到了最後永遠所有的事情都只是流於表態、形式、但沒有任何成果的話，謝大使這些話我們沒什麼好評論的，國家強不強盛、大家有沒有團結，是我們一定會努力的方向。如果他認為沈伯洋這樣的人是武松，恐怕跟台灣社會大眾的認知會有很大的一段落差。

媒體詢問，駐外代表評論內政妥適嗎？牛煦庭表示，當然是不妥適，要專心做好他的工作，把實質的外交利益帶回台灣，這幾次的演講他們宣稱是突破之後，我們有哪一樣貿易協定簽訂的打算？有哪一些合作事項的條約嗎？抑或是有機會讓邦交國不降反升呢？這些才是實質的外交利益，如果實質的外交利益能夠落袋，即便黨派不同，也會給予最高的讚許，因為這是中華民國需要走的路，如果只是流於立場的表述，指指點點，甚至利用位置的話語權來胡說八道，那請問對於中華民國的外交、對台灣的未來是好事嗎？

