    首頁 > 政治

    國民黨還得靠韓國瑜沖淡親中標籤！ 吳靜怡：再度被聲量政治主導

    2025/11/14 10:14 即時新聞／綜合報導
    立法院長韓國瑜。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會，引發外界質疑。對此，媒體人吳靜怡表示，國民黨還得靠韓國瑜沖淡「普丁不是獨裁者」，禿子遇上清德變鬥雞，從國慶演說到沈伯洋事件的聲量崛起，真正的問題已不再只是「國民黨能否繼續借重韓國瑜」，而是在「普丁不是獨裁者」之後，國民黨是否仍有能力說服台灣選民與國際社會，國民黨是一個在關鍵價值問題上站得住腳的民主政黨。

    吳靜怡在臉書PO文表示，鄭麗文當選國民黨主席後，其「普丁不是獨裁者」言論迅速放大黨內親中標籤，引發廣大社會負面聲量和討論，國民黨在戰略上對韓國瑜存在深刻且持續的依賴，在對抗政府的國家級敘事戰中，韓國瑜是國民黨不可或缺的「重力中心」，數據顯示身為立法院院長的韓國瑜此策略僅短期有效，長期恐加劇社會分裂。

    吳靜怡指出，韓國瑜從親民禿子到政治鬥雞的轉變，對抗賴清德，試圖凝聚核心支持者，贏得了聲量戰役，卻輸掉了情感優勢，韓國瑜試圖以國慶演說的「三個隱形堰塞湖」創造政治對決槓桿，但鄭麗文一連串「挑戰三觀」挺獨裁著、祭拜共諜的行為，不只弱化黨的國際形象，更凸顯國民黨在民主價值上的困境；韓國瑜又透過沈伯洋事件回擊「自己生病讓別人吃藥」拉回對決焦點；韓國瑜的運作如同一個「負向重力井」將公眾所有的注意力吸收並鞏固到他個人身上，這種對韓國瑜依賴性是國民黨獲取曝光的最大資產，同時，也是其最重大的長期負債。

    吳靜怡續指，「跨境壓迫」屬於國家安全議題，國民黨本可重建立場，實際卻再度由聲量政治主導，立法委員或是網紅因長期關注中國介入台灣政治議題，遭中國當局發布通緝、懸賞，就議題性質而言，就是中國對台灣個人及言論自由的跨境壓迫、民主國家如何因應境外敵對勢力對國內公民的威嚇。

    在理論上，這事件提供了國民黨一個重新闡明自身價值定位的機會，站在「反對威權、支持受威脅公民」的對話，有機會修正「普丁不是獨裁者」的負面印象，但韓國瑜以「生病、吃藥」作為比喻的說法，更進一步模糊了對受威脅公民的同理心，使輿論焦點從「敵對勢力的壓迫」轉向「國內政治人物觀點」，國民黨再次取得高聲量，卻無法展現曾經執政台灣最大在野黨的國際格局。

    吳靜怡直言，真正的問題已不再只是「國民黨能否繼續借重韓國瑜」，而是在「普丁不是獨裁者」之後，國民黨是否仍有能力說服台灣選民與國際社會，國民黨是一個在關鍵價值問題上站得住腳的民主政黨。

