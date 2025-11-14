提國會聲明挺沈伯洋 吳思瑤喊話在野：台灣不能繼續無動於衷

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤喊話在野黨立委，台灣國會不能夠繼續無動於衷。（記者李文馨攝）

中共宣布對立委沈伯洋立案偵查，甚至揚言啟動全球抓捕。民進黨團今天預計在立法院會提出決議案譴責中共跨境鎮壓。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，黨團上週在朝野協商先禮後兵但遭否決，因此今天正式在院會提出決議案，喊話在野黨立委，台灣國會不要自外於國際民主國家的浪潮，不能夠繼續無動於衷。

民進黨團提出的決議案共有3項訴求，一、針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民之跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責。二、中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，亦無權對我國人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。立法院應無分朝野，堅守國家主權不容侵犯、自由民主不容踐踏、台灣人民不容恫嚇之基本立場，共同捍衛台灣主權與民主自由。

三、為保障我國人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全之粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓之威脅。

吳思瑤今天在立法院受訪表示，黨團上週用先禮後兵的方式，在朝野協商徵求朝野各黨的共識，再行於院會提出，只是非常可惜，上次在朝野協商的階段，藍白非常清楚的拒絕了、也不演了，他們不敢向中國說不，也踐踏了國會尊嚴。黨團今天正式提出決議案，希望能夠在院會被討論，稍後當然有好幾關要過，包括民進黨團議程表決能否能夠獲得支持，若在議程階段就被封殺了，後續討論決議案相對在程序上就比較不可能，但無論如何，黨團會全力以赴。

吳思瑤說，世界各國透過國會對中國的跨境鎮壓、違反人權的作為，以國會聯合聲明跨黨的譴責的方式，這是世界的現在進行式。台灣作為當事人，人人都是沈伯洋，今天沈伯洋，明天任何人，台灣國會不要自外於國際民主國家的浪潮，不能夠繼續無動於衷，呼籲在野黨的立委，這個決議案全台灣、全世界都在看，要持續噤聲自身國會的權益嗎？

