被爆硬蹭北高360 網出征「黃國昌完賽」貼文：活動蟑螂不知恥

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，被質疑沒繳報名費。事後黃國昌坦言自己沒報名，到場才知道協會有辦活動，自己騎在公共的道路上，沒有進入任何檢查點、休息站。對此，網友湧入黃國昌日前聲稱《北高360，我完成了！》的貼文下方留言，怒嗆「完成360，證明拿出來，沒那個屁股不要臉上貼金，人品低劣，成天騙騙騙，沒一句實話。」

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里，網紅四叉貓質疑黃國昌沒繳報名費，黃國昌宣稱自己到現場的時候才知道協會有辦活動，而且協會的人早上11點已經出發，自己則是12點才開始騎車，「我騎在公共的道路上，也沒進他們的檢入點、休息站、終點，而終點我是騎到自己左營的旅館」。

黃國昌11月10日在臉書PO文《北高360，我完成了！》相當「自豪」，文中指出先說前提，他絕對不是因為看了柯文哲主席的理髮影片，被他激到才挑戰，自行車一直以來是他最熱愛的運動，也正因為如此更知道北高是多麼艱鉅的任務，過去連想都不敢想，在這一年堅持運動、飲食控制，看到自己體態及體能的進步之後，有了突破自己的勇氣。

黃國昌PO文指，禮拜五的深夜12點從八里廖添丁廟出發，原本乘著順風輕盈的雙腳，隨著疲勞漸漸不受控制，只能告訴自己，堅持、堅持、堅持，只要不停踩踏，終點一定會到來，當真的踩到終點後，疲勞很神奇的瞬間消失了，留下的只有滿滿的成就感，以及對堅持下去的自己的驕傲！感謝教練阿翔悉心的指導，帶我逐漸增加訓練強度，也陪我騎完全程。最後，最感謝的是我的寶貝，整夜沒睡在每一個補給站替我補給打氣，沒有妳，我絕對無法完成這項挑戰。一日北高，我們228再會！

網友們紛紛到貼文下留言「無料造假王，只能靠咆哮來掩飾心虛」、「白賊咆哮昌～你的政治生命騎到終點了」、「身為公眾人物，人家辦活動！你不知亂入很沒道德嗎？又不知避嫌，一路跟到底，還盜用主辦方當天的logo主題！無恥秀下限，怎麼去教你小孩，真是爛立委！身教言教，你小孩大概以後會成為負面教材！」、「活動蟑螂不知恥」、「就沒有報名比賽還敢說自己有完成北高360？難怪這些俗辣的支持者這麼蠢，自主練習是一回事，沒有的事硬要去蹭，真是有夠不要臉。柯文哲這點至少還比較讓人尊敬。黃國昌這種不恥的行為也有人挺得下去。不愧是一樣米養百種人」

網友怒出征黃國昌聲稱完成北高360的貼文。（圖擷取自 臉書）

