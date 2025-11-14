為何通緝沈伯洋？ 顏擇雅分析：中共最怕的是民防意識提升

沈伯洋。（圖擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，揚言展開「全球抓捕」，不過沈仍赴德國聽證會，強調絕不退縮。作家顏擇雅今表示，「一大堆鐵桿台獨都進不去中共的台獨懲治名單，沈伯洋卻進去了，還受到央視8分鐘影片的最高規格對待，這點讓我思考，中共到底在想什麼」，進一步分析，應是沈伯洋與黑熊學院對中共來說問題比較大，因為他們做的事會把「收拾台灣」時程一直往後延。

顏擇雅發文提及，中共顯然沒有大家想的那麼反台獨。或說，台灣有多少人自認台灣人不是中國人，對中共來說問題不大，反正「早晚要來收了你們」（中共國國防部發言人吳謙之語），問題比較大的是沈伯洋和黑熊學院。

請繼續往下閱讀...

黑熊學院並沒散播台獨思想，只是提倡民防意識。台灣既然是「全世界最危險的地方」，又有俄羅斯侵略烏克蘭的前車之鑒，重視民防不是理所當然嗎？中共難道以為懲罰了沈伯洋，台灣人就會鬆懈？不也可能適得其反，把原本漫不經心的台灣人也變成重視起來？所以，她認為通緝沈伯洋這一招，背後因素可能是中共對於台灣日漸強烈的民防意識感到一籌莫展。

也就是說，沈伯洋與黑熊學院對中共來說問題比較大，因為他們做的事會把「收拾台灣」時程一直往後延。選沈伯洋還有另一原因，就是藍白基層本就討厭他，中共操作起來相對容易。藍白討厭沈則因為他多年來一直研究認知戰。其實，中共起家就是靠筆桿子，也就是中共常講的「思想工作」，簡稱「做工作」，「認知戰」則是近年西方用語cognitive warfare的中譯。

顏擇雅坦言，「我想，藍白多數也不反對中共一定有在做思想工作的」。他們厭惡的，只是自己批評民進黨或青鳥的言論動不動被指控為認知戰。也就是他們常罵的「只會抹紅」。討厭沈伯洋，因為他是「只會抹紅」的代表人物。她總認為「只會抹紅」一詞很妙。這詞代表「紅」很羞恥，很糟糕。也就是說，不管這人接收了多少小紅書或抖音上的訊息，骨子裡還是反共恐共的。要不然，他應該要覺得「紅」很光輝榮耀才對。

顏擇雅坦言，「因此，我一直認定青鳥跟討厭青鳥的藍白之間可以有個折衷，既然都反共。藍白應該承認認知戰的存在。青鳥則應該認識到，反擊認知戰最好方式並非出征，而是提升社會整體免疫力。例如，我不認為指責民進黨貪腐應該被講成『中共同路人』，因為這是所有民主社會常見的政治攻防。我們只要知道有很多境外網軍在協助放大這種指控的聲量，就夠了。至於民進黨有沒貪腐，就用證據說話」。

顏擇雅強調，但是「中共來了台灣人民只會日子過更好」或「沈伯洋被紅色通緝從此無法出國」這種言論一定要被笑白癡。我們要讓更多台灣人知道，只有白癡才會被中共認知戰輕易騙過去。這就是在提升免疫力，把上當的門檻拉高。

顏擇雅最後說，其實，社群網路本就是謠言溫床，現今不少政治性謠言也跟中共認知戰沒什麼關係，純粹是發言者品格的問題。近日「法國BBC報導台灣捐80億歐元換來蕭美琴演講」就是最好例子。對付這種言論最好方式就是報警抓人，同時取笑所有的協助散播者為白癡，提醒他們這麼好騙，不擔心錢被詐團騙光嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法