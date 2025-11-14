黃國昌廣播節目嗆主持人 詹凌瑀諷：連友軍都嗆「雞腸鳥肚」

黃國昌近日在上廣播節目受訪時，針對主持人提問竟嗆「發話主體跳來跳去」、「相互矛盾」，引發網路議論，媒體人詹凌瑀對此發文表示，「連友軍都嗆，黃國昌到底在演哪一齣？」（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日在上廣播節目受訪時，針對主持人提問竟嗆「發話主體跳來跳去」、「相互矛盾」，引發網路議論，媒體人詹凌瑀對此發文表示，「連友軍都嗆，黃國昌到底在演哪一齣？」並酸黃國昌「雞腸鳥肚」，一邊說不在乎立委資格，一邊又怕到一聽到「兩年條款」就牙起來，火氣很大。

民眾黨主席黃國昌11日在廣播節目《POP大國民》接受主持人「錢子」錢怡君訪問，對於錢怡君引述媒體報導提問，前民眾黨主席柯文哲雖訂下「兩年條款」，但黨內部分立委有不同意見，擔心黃國昌失去保護傘會被政治清算，柯文哲則是回應，當立委才能做事嗎？

請繼續往下閱讀...

但對於這段提問，黃國昌卻稱錢怡君「發話主體跳來跳去」、「相互矛盾」，還稱「這是一個蠻基本的媒體識讀吧？」這番表現讓網友質疑「終於是到了連民眾黨友好主持人都被嗆的境界！主持人心中一定非常不愉快」、「主持人不爽超明顯」、、「黃國昌是怎麼了，連T台的當家主持人都可以硬槓」。

詹凌瑀對此也發文指出，「錢怡君（錢子）是誰？TVBS的台柱，在藍營間信任度極高的政論主持人，甚至她老公都準備披民眾黨戰袍選基隆市議員」，「這種程度，放在政治場上，就是貨真價實的『友軍』，甚至可說是民眾黨自己人。結果黃國昌去上她節目，直接在鏡頭前教訓她」。

詹凌瑀認為，聽起來像在糾正學生，但其實是在掩蓋一件事：黃國昌焦慮得要命，「兩年條款」是黃國昌的死穴。因為如果不當立委，他就沒有「保護傘」、沒有「流量舞台」、沒有「扮演英雄」的地方。

詹凌瑀強調，錢子講的內容本來就沒矛盾，矛盾的是黃國昌，一邊說不在乎立委資格，一邊又怕到一聽到「兩年條款」就牙起來，火氣很大。

詹凌瑀直言，所以問題來了：到底要是哪種人，才願意跟黃國昌做朋友？一般人遇到這種態度，早就拔腿走人了吧。她也強調，「黃國昌眼裡只容得下兩種人：一種是能給他好處的，例如柯文哲、傅崐萁；另一種是可以任他使喚踐踏的，像是起立敬禮坐下的賴嘉倫」。

詹凌瑀在文末也諷刺，這樣的性格，不是政治人物，而是邪教教主。也難怪民眾黨會一路走到現在這個模樣。 其他網友也留言表示「有夠沒水準，請中研院把他的院士資格給取消好嗎？」、「這看久了真的會生病」、「黃國昌講話已經讓人失去想聽想打臉的興趣了」、「是嚴謹還是見笑轉生氣」、「這樣的節目還做得下去真的是考驗主持的功力」。

黃國昌近日在上廣播節目受訪時，針對主持人提問竟嗆「發話主體跳來跳去」、「相互矛盾」，引發網路議論，媒體人詹凌瑀對此發文表示，「連友軍都嗆，黃國昌到底在演哪一齣？」（圖擷自詹凌瑀臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法