蕭旭岑：鄭麗文推動兩岸關係 重新恢復到連戰、馬英九時期

國民黨副主席蕭旭岑昨日在中天新聞「網路論壇」節目中與前台北縣長周錫瑋對談，他指出，國民黨主席鄭麗文接下來就是要開大門、走大路，推動兩岸關係重新恢復到前國民黨主席連戰、前總統馬英九的時期，各種兩岸交流全面打開，國、共兩黨的黨對黨交流也要重新建立，已經停止近10年的「國共論壇」，歷任黨主席沒有恢復，現任黨中央應該朝向復辦來努力，重建兩黨溝通管道，待2028重返執政後，現在談的許多議題就能落實。

蕭旭岑還說，鄭麗文既然受到這麼多的基層黨員託付，過去幾任國民黨主席基於各種考慮，不願意做或不敢嘗試的政治行動，鄭麗文都可以考慮，尤其如今國際政治、地緣政治、美中關係以及台海情勢都在改變，國民黨不能再像過去被民進黨押著打，要帶領台灣民眾與對岸自然接觸交流。

他強調，台灣的未來就在兩岸和解、兩岸合作，兩岸人民融合就是雙方民眾的福祉，「本來就是一家人」，同根同源，同屬中華民族、炎黃子孫，沒有道理被區分成敵對勢力、兩個國家，完全不符台灣民眾的利益。

蕭旭岑表示，鄭麗文是有魄力，在兩岸路線清晰的領導人，過去國民黨輸了幾次大選後，在兩岸問題上畏懼，害怕被貼標籤、抹紅，一直被黨員詬病，如今鄭麗文的路線很清楚，而且具有做為領導人的一個珍貴特質，就是大無畏；他還說，「大家要買iPhone手機，還是山債版的iPhone？如果國民黨變成山債版的民進黨，民眾就投給民進黨好了，為什麼要投票給國民黨？」

蕭旭岑說，台灣民眾已經受夠仇中、抗中保台的束縛，一般民眾選擇反對2次大罷免，而國民黨的基層黨員則選擇鄭麗文，要告訴全世界台灣人希望兩岸和解，國民黨重啟兩岸對話交流，是站在台灣民主流民意，鄭麗文應該跨出大步，與對岸交流，在立法院廢除或修正許多阻止兩岸交流的相關法律。

