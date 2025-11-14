警戒尚未解除徐榛蔚就宣布正常上班上課 張育萌：讓光復鄉陷入混亂

鳳凰颱風本週襲台，林保署發布紅色警戒，但警戒尚未解除，週三晚間花蓮縣府卻宣布光復鄉隔天正常上班上課，造成當地民眾混亂。圖為花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

鳳凰颱風本週襲台，林保署週一上午就先針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，之後颱風雖逐漸遠離但紅色警戒未解除，週三晚間縣府卻宣布光復鄉隔天正常上班上課，造成當地民眾混亂，質疑「不能回家是要怎樣上班上課？」到了週四堰塞湖又再度發生溢流，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑花蓮縣長徐榛蔚，為什麼在紅色警戒期間，災民還在收容，花蓮縣府卻會宣布正常上班上課？

張育萌在臉書發文指出，紅色警戒還在維持，徐榛蔚卻下令恢復上班上課，讓光復鄉幾乎陷入混亂。他表示在週一上午7點，林保署就發布紅色警戒，通報花蓮縣府、光復鄉公所，要求強制撤離。當時氣象署預測，馬太鞍溪集水區24小時預估累積雨量高達 435.4 毫米，遠遠超過標準的200毫米。包含光復、萬榮和鳳林強制撤離近 5,000 人。紅色警戒沒有解除，民眾就不能回家。

張育萌表示，週三上午10點，花蓮縣府再次說明「堰塞湖潰壩後，河床抬升、地形劇烈變化，水文條件不穩，潛在危險仍在」，警告撤離的災民，警戒期間不可以回家拿東西或留宿，否則就違反《災害防救法》。不料當晚8點41分，紅色警戒都還沒解除——徐榛蔚宣布光復鄉隔天正常上班上課。

災民對此感到傻眼，直接氣炸了。脾氣比較好的請教縣長「光復鄉這兩天一級警戒，鄉民撤離到外地依親的，沒有火車可以搭，明天要怎麼回去上班？」更多居民也痛罵「搞笑嗎？」、「縣長您的手機是沒有緊急警報嗎」鄉親們都在協尋徐榛蔚，急著想問：不能回家是要怎樣上班上課？

張育萌說明，在紅色警戒維持期間，林保署再次出動空拍機，發現馬太鞍溪左右岸又發生土石崩塌，阻塞原本的河道——在原本堰塞湖溢流口，又形成新的堰塞湖。花蓮分署長黃群策立刻通知花蓮縣府，必須維持紅色警戒！

但週四一早，在徐榛蔚「正常上班上課」的公告下，災民陷入混亂。撤離期間，光復國小、大進國小和西富國小都是災民的收容所——清晨 6 點，光復國小的災民就被叫起床，手忙腳亂打包行李，因為要趕在學生到校之前，把教室整理好，讓學生上課。長輩一邊慌張收行李，早上8點，又收到細胞簡訊通知馬太鞍溪形成新的堰塞湖。

張育萌質疑，整個光復鄉幾乎陷入混亂，災民的慌忙、緊張和錯亂，根本不知道要找誰幫忙。幾乎所有鄉民，要一邊評估要不要向公司或學校請假，一邊思考要不要回家、接下來要去哪裡。其中光復商工直接自行宣布全校停課。

張育萌提到，週四中午12點44分，花蓮縣府大轉彎，宣布光復鄉從下午1點開始停班停課——同時，依照原本的撤離計畫，立刻撤出警戒範圍，回到收容所或垂直避難。幸好有停班停課，也幸好有再次撤離——新堰塞湖在下午1點發生溢流，1點40分第一波洪峰抵達下游。

張育萌強調，從上一次馬太鞍洪災爆發至今，已經52天過去，徐榛蔚終於道歉。但不出所料，徐榛蔚的道歉還是不甘不願。道完歉，徐榛蔚又要中央提出「堰塞湖的解決方案」，還喊話「我們等待中」。

張育萌指出，如果徐榛蔚想出可行的工程方案，可以把堰塞湖解決，請問中央到地方有誰會反對？除了道歉以外，徐榛蔚縣長可以先回答：為什麼在紅色警戒期間，災民還在收容，花蓮縣府卻會宣布正常上班上課嗎？

針對網友質疑「一連串令人傻眼的判斷能力，若是一間企業⋯還能容忍這樣的作為嗎」，張育萌也回應「什麼都怪天怪地，哪個企業可以這樣」。

