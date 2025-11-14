韓國瑜嗆賴「生病要別人吃藥」 沈伯洋反擊：要搞笑就別站出來

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中共揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴；韓卻反嗆賴，「自己生病，讓別人吃藥」。對此，沈伯洋今（14）日批評，有政治人物笑著跟著一起恐嚇，有人急著表態說台灣是中國的，「要搞笑就不要站出來啦！」

中國以涉「分裂國家罪」對沈伯洋立案調查，韓國瑜以「自己生病，讓別人吃藥」為喻，認為民進黨應廢除台獨黨綱、撤回中國大陸為境外敵對勢力；國民黨團也倡議，立法院可成立兩岸事務因應對策小組，藉此實質與對岸交涉、解決問題。

沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席12日舉行的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他14日凌晨在社群平台Threads發布限時動態，並表示，有沒有勇氣是個人的事情，面對中共實實在在的恐嚇，每個人都會有自己的選擇。

不過，沈伯洋說，身為政治人物是另外一回事，有政治人物笑著跟著一起恐嚇，有人急著表態說台灣是中國的，院長（指韓國瑜）說是因為總統生病要吃藥，甚至說中國不是境外敵對勢力，要搞笑就不要站出來。

沈伯洋強調，他被羅織的罪名是分裂國家，也就是說，「只要認為台灣不是中國的，就有機會」，若這樣還看不明白，他也真的沒辦法，天佑台灣了。

