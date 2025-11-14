為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜嗆賴「生病要別人吃藥」 沈伯洋反擊：要搞笑就別站出來

    2025/11/14 09:08 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    中共揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴；韓卻反嗆賴，「自己生病，讓別人吃藥」。對此，沈伯洋今（14）日批評，有政治人物笑著跟著一起恐嚇，有人急著表態說台灣是中國的，「要搞笑就不要站出來啦！」

    中國以涉「分裂國家罪」對沈伯洋立案調查，韓國瑜以「自己生病，讓別人吃藥」為喻，認為民進黨應廢除台獨黨綱、撤回中國大陸為境外敵對勢力；國民黨團也倡議，立法院可成立兩岸事務因應對策小組，藉此實質與對岸交涉、解決問題。

    沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席12日舉行的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他14日凌晨在社群平台Threads發布限時動態，並表示，有沒有勇氣是個人的事情，面對中共實實在在的恐嚇，每個人都會有自己的選擇。

    不過，沈伯洋說，身為政治人物是另外一回事，有政治人物笑著跟著一起恐嚇，有人急著表態說台灣是中國的，院長（指韓國瑜）說是因為總統生病要吃藥，甚至說中國不是境外敵對勢力，要搞笑就不要站出來。

    沈伯洋強調，他被羅織的罪名是分裂國家，也就是說，「只要認為台灣不是中國的，就有機會」，若這樣還看不明白，他也真的沒辦法，天佑台灣了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播