前環保署長林俊義辭世 向陽哀悼憶往事「與林教授曾因文字肇禍」

1983年，林俊義教授（左）與向陽合影於自立晚報。（圖擷自向陽臉書）

前環保署長林俊義本月13日辭世，享壽87歲。身兼詩人、作家的資深媒體人「向陽」林淇瀁14日在社群摘錄舊文，簡述了白色恐怖時期發生的「林俊義事件」，表達對林俊義敬悼追思。1984年3月，一篇刊登在報紙副刊的專欄文章，引發了一場涉及新聞審查、思想檢肅的政治事件，當事編輯向陽與專欄作家林俊義均受到嚴厲處分。

向陽14日凌晨在臉書貼文中表示，對於林俊義過世感到相當不捨。向陽提及白色恐怖時期發生的新聞審查事件，對林俊義造成巨大打擊，事件後兩人均被約談，林俊義則遭「實質流放」，離開東海大學、滯美3年，且不能返台。

向陽說：「41年前我與林教授曾因文字肇禍，在我的人生旅途上有過難以磨滅的印記。」他接著在貼文摘錄舊文「黑森林與野百合」，表達對林俊義敬悼追思。

「黑森林與野百合」清楚交代了「林俊義事件」始末。林俊義於1984年撰寫專欄，文中一句「全世界的民主國家領袖都是可以被批評的，只有在中國大陸，毛澤東才是民族的救星」，本意是反諷中共獨裁、塑造個人崇拜，卻被警總認定有意吹捧毛澤東的「偉大」，意外惹禍上身。

事件反映了1980年代台灣新聞自由與言論空間仍受到嚴格控管的時代背景。「黑森林與野百合」於2013年8月1日刊登在泛藝文刊物「印刻文學生活誌」第120期。

林俊義1989年曾代表民進黨參選立法委員，過去曾任國大代表，也是2000年台灣第一次政黨輪替後的首任環保署長。林俊義是台灣反汙染、反核等社會運動的先行者，培養出東海大學生命科學系教授林良恭等許多學生。

