施俊吉稱把幾代人積攢送給美國 楊長鎮：煽動言論給惡意攻擊者提供軍火

針對台美關稅談判傳出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，前行政院副院長施俊吉（見圖）稱，「我們這一代人有何權力能將幾代人的積攢送給美國，台灣應堅決拒絕支付」、「台灣必須拒絕美國的需索」。（資料照）

針對台美關稅談判，近日外媒消息傳出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，前行政院副院長施俊吉發文稱，「我們這一代人有何權力能將幾代人的積攢送給美國，台灣應堅決拒絕支付」、「台灣必須拒絕美國的需索」。客委會前主委楊長鎮發文質疑施的言論太有煽動性，勢必給惡意攻擊者「提供軍火」。楊長鎮強調，這時最重要的是共同面對外在客觀環境與挑戰，並喊話施俊吉「必定有更高明的思考可以貢獻給台灣」。

楊長鎮在臉書發文指出，「施前副院長是財經專家，他對財經發言，按理我這個前客委會主委真的無置喙餘地。阿米如果真要求這麼高，我也會義憤填膺」，「但任何財經外行人也很清楚，『投資』跟『送錢』完全是兩回事，如果你出一百萬開一家店，找我投資你一百萬，我就是股東，賺到錢我要分一半，怎會是我把一百萬送給你？」

請繼續往下閱讀...

楊長鎮強調，曾位居財經決策者應知，對外談判過程中，雙方必定有某些約定，未成形前不會對外公開，等公開後也都要通過各自的民主體制考驗。他質疑「把幾代人的積攢送給美國人」這話太有煽動性，加上前副院長的資歷、地位，其效果必定不知多少倍數放大，勢必給惡意攻擊者提供了軍火，實在不是妥適的言論。

楊長鎮也舉例，韓國去美國投資造船，船賣給美國人，賺到的錢進韓國人口袋，美國則賺到造船產業鏈重建，海軍的建軍可以維持健全，鐵銹帶就業機會也增加，這個算盤豈不是兩方撥起來都覺得划算。

楊長鎮強調，我們要考慮的是外匯存底累積偏高，勢必逼台幣升值，不利傳統產業出口，機械業是台灣重要產業，首當其衝，正在面臨重重壓力。他認為這些錢如果有適當的出口，如台灣企業組團打群架，在美國有策略性投資，同時能創造台灣上游產業鏈供應，那麼問題就在規模適當與投資標的、節奏的戰略考量，比如波音現在有點衰消，美國如接受台灣投資波音，我們可能有機會在零件、維修上深化與波音供應鏈關係，並提升產業技術水準。

楊長鎮也指出，投資美國AI概念的策略性產業也是選項，如美國正在推全國電網的提升，讓台灣參與投資電網事業，對被當傳統產業的重電產業就是大利多。美國也正打算好好修公路與其它基建，台灣營建業因home market不夠大，施不開拳腳，去美國投資基建，此正其時也。

楊長鎮表示，台積電除了蓋晶片廠，還可以在亞利桑那沙漠蓋大型光電廠，並配合投資蓋資料中心，可進一步壯大台灣矽盾相關產業。

在文末也強調，能不能把危機轉化成機會，應該是賴政府正在燒腦的課題，這個時候，共同面對外在客觀環境與挑戰，應該是曾參與政府運作的人應該扮演的角色，相信施前副院長必定有更高明的思考可以貢獻給台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法