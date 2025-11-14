我全球退休金制度評比退步 勞動部︰「家庭儲蓄」資料評估方式改變所致

「2025年全球退休金指數報告」，我國總分與排名下滑，勞動部解釋，評比的面向很廣，主要是因為「家庭儲蓄」資料評估方式改變所致，至於其他指標評分數值都是有所提升。（資料照）

美世（Mercer）人力資源管理諮詢公司和特許金融協會（CFA）所做「2025年全球退休金指數報告」，我國總評分從去年53.7分，下滑至今年的51.8分，在全球52個退休制度中排第45名，勞動部解釋，評比的面向很廣，主要是因為「家庭儲蓄」資料評估方式改變所致，至於其他指標評分數值都是有所提升。

國民黨立委羅智強近日向行政院提出書面質詢指出，據主計總處統計，去年工業及服務業退休逾11萬人，創2008年以來新高。政府雖鼓勵勞工自提6%以下薪資進行退休儲蓄，仍有高達85%的勞工選擇不參與，主因為對財政制度信任度不足及收入過低等現實困境。

截至2025年6月，我國勞保潛藏負債已暴增至逾13.5兆元，一年增加1.7兆元，創歷年新高，該潛藏債務雖與「公共債務法」規範之舉債不同，未列入政府債務，惟屬政府未來應負擔法定給付義務，為潛在的世代負擔與財政風險。

羅智強認為，退休制度不佳、勞保財務惡化、勞工自提率低落，對於已屆超高齡社會的台灣是嚴峻的結構性挑戰。全球退休金指數更直指，我國應優先採取加強對貧困老者基本生活保障、提高高齡族群勞動參與率，正視法規與政策層面有關稅制及投資授權對退休金利用的影響。

勞動部書面回覆表示，全球退休金指數報告評比的面向很廣，包括基礎年金、公共年金、私人退休金計畫、持有房產情形、債務等項目，並不是單純評估職業退休金制度。根據該報告內容，主要評比指標包括：充足性指標、永續性指標及完整性指標，台灣今年指數值從53.7下降至51.8的原因，主要是因為「家庭儲蓄」資料評估方式改變所致，至於其他指標評分數值都是有所提升。

勞動部說，為穩定勞工保險基金流量，政府連7年編列預算撥補勞工保險基金，並逐步提高撥補金額，近年在撥補及搭配多元投資運用下，勞工保險基金已達上兆規模，截至今年8月為1兆2168億元，顯示政府撥補有助於維持基金水位，未來會在兼顧政府財政的原則下，持續辦理撥補。

