台灣首場反跨境鎮壓座談會 狂徒留言「到台大丟汽油彈」、恐嚇警政署長

「自由通訊傳播協會」將於23日舉辦揭露、透析中國跨國鎮壓手段的「看不見的長臂：台灣早已身處無聲的超限戰之中」大型座談會，卻收到狂徒丟汽油彈恐嚇。（圖取自官方報名表單）

中共「跨國鎮壓」、「長臂管轄」惡行遍布全球，近期甚至「通緝」我國立委沈伯洋。「自由通訊傳播協會」下週日（23日）將舉辦相關座談會，邀請台大政治系名譽教授明居正、人權工作者李明哲等人與談。詎料主辦方的報名表單，竟有狂徒留言「敢辦這個座談就到台大扔汽油彈、砍人」，甚至寄信恐嚇警政署長張榮興，囂張行徑已促使警方立案調查。

中共威權擴張至全球，長期透過非法「海外警察站」、數位監控、脅迫家屬等多樣手段，對海外異議人士、特定族群或台灣公民進行系統性打壓。「自由通訊傳播協會」23日將舉辦台灣首場「看不見的長臂：台灣早已身處無聲的超限戰之中」大型座談會，由台灣大學新聞所名譽教授張錦華主持，邀請台灣大學政治系名譽教授明居正、美國天主教大學榮休教授聶森、淡江大學外交與國際關係學系前主任鄭欽模，以及中共跨國鎮壓的親身見證者、台灣人權工作者李明哲與談。

主辦方說明，與談人將針對中共戰略動機、海外滲透實況、俄烏案例對台警示，以及受害者親身證詞等關鍵角度，深入剖析中共這場「看不見、聽不到」卻無所不在的超限戰，探討台灣社會應如何建立有效的防禦機制。主辦方也強調，許多台灣民眾對中共仍抱有幻想，未能意識到這場「無聲超限戰」早已開打，盼透過座談讓真相得以傳播，凝聚社會共識，共同守護台灣得來不易的自由民主。

據了解，這場座談會對大眾開放報名，孰料在報名表單中，昨天下午竟出現一段留言，公然恐嚇「敢辦這個座談會，我定會去台灣大學扔汽油彈！砍人，不怕死你可以試試」。由於擔心講者與聽眾安危，主辦方當下迅速報警，卻意外得知該狂徒甚至寄恐嚇信到警政署長信箱，早已驚動警方立案展開調查。囂張行徑也再次印證中共無所不用其極的跨國壓迫手段，以及深怕其真面目在我國民主社會被揭開的心理。

