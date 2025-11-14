台灣基進15日舉辦募款餐會 本土政黨集結奧援

台灣基進預告15日將在台北舉辦募款餐會，時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等合作本土政黨黨主席也將到場奧援。（資料照）

台灣基進今（14）日預告，將在15日週六中午舉辦募款餐會，為明年地方選舉籌集資源。時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等合作政黨主席也將到場奧援，盼向支持者報告戰略方向，團結迎向2026年地方選舉，立志讓第三勢力新組合站穩腳步。

台灣基進黨主席王興煥今天說，「要像台灣人一樣站起來，不容易！要打造一個堅持台灣獨立的政黨，更是要拚命！」台灣基進存在的意義，是為了許台灣一個忠誠的反對黨，透過民主鞏固以完成國家打造、實現公平正義。

王興煥指出，台灣基進並非每年舉辦募款餐會，因為非常珍惜、感謝也心疼大家的付出，但台灣的選舉環境對小黨而言非常困難，所以才向大家求助。面對國會造成的政治災難，台灣基進不只積極參與青鳥、大罷免等重大社會運動，更以本土在野政黨合作的構想，為台灣不正常的政治結構提出解方。

他預告，時力、綠黨、小歐盟等合作政黨主席也將出席餐會，台灣基進將向支持者報告他們的戰略方向與實踐進度，包括公共議題的集結，以及如何團結面對2026年地方選舉，務必讓第三勢力的新組合能站穩腳步。

王興煥透露，基進因堅持台灣獨立而團結本土在野的方向，獲得各界賢達先進支持，因此蒙獲捐贈多項具歷史意義及美學價值的紀念品，如紀念「1991年獨台案學運」的印拓、2004年「百萬人牽手護台灣」的限量紀念胸章、民進黨黨旗設計者歐秀雄的畫作「討海人个夢」，屆時將在餐會上認捐募資。

王興煥呼籲，懇請各界理解基進提出的政治戰略，「由忠於台灣的本土政黨取代國民黨作為最大在野黨」，是台灣國家正常化的唯一途徑，請支持基進的理念、方向與堅持，作為我們繼續拍拚（phah-piànn，台語）的信心與基礎。

台灣國家聯盟前輩義助，捐贈2004年2月28日百萬人「牽手護台灣」運動紀念胸章，盼助台灣基進募款。（台灣基進提供）

台灣獨立建國聯盟主席陳南天捐贈「1991年獨台案學運」的「沉默的牛」印拓，幫助台灣基進募款。（台灣基進提供）

