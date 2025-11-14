遭中共懸賞 閩南狼曝網路出現「斬殺行動處」：這算犯法嗎？

在網路上出現名為「斬殺行動處」的帳號，聲稱「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，還PO文稱要在台中組織「斬殺陳柏源行動處」，掀起網友議論，對此陳柏源也發文直言「請問這算犯法嗎？」（圖擷自threads）

中共對台尋釁滋事動作不斷，近日陸續通緝及懸賞民進黨立委沈伯洋、台灣網紅八炯、閩南狼（陳柏源），在網路上更出現「斬殺行動處」，聲稱「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，還PO文稱要在台中組織「斬殺陳柏源行動處」，掀起網友議論，對此陳柏源也發文直言「請問這算犯法嗎？」

繼揚言「全球通緝」民進黨立委沈伯洋後，中國13日再發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」，並開出最高人民幣25萬元（約新台幣109萬元）的懸賞。陸委會對此痛批，中共目的是激化中國內部民族主義，對台是要擾亂社會民心，製造台灣社會對立。

請繼續往下閱讀...

昨晚陳柏源在社群PO出截圖，指在網路上出現名為「斬殺行動處」的帳號，該帳號的自介宣稱「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，在最新的發文還聲稱在台中市祥和街組織「斬殺陳柏源行動處」，還說「行動成功者直接現金獎勵100萬元」，號召願意參加行動的人在天祥街集合。

對此陳柏源發文直呼「請問這算犯法嗎？」八炯也表示，雖然閩南狼對他有很多誤解，但他不會因此就認同閩南狼應該被殺，並希望警方可以進行追查。網友也紛紛表示「台灣是法治國家，馬上報警，保護自己」、「這是恐嚇威脅了，直接報警」、「擺明挑釁台灣」、「建議你報警處理，武統亞亞也一併告」、「一定要報案確保人身安全，出門在外要多注意安全」、「這已是犯罪！不可輕放」、「有樣學樣，要嚴辦」，也有網友猜測「然後被抓又說是在反串？」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法