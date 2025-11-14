為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政黨輪替後首任環保署長 林俊義辭世享壽87歲

    2025/11/14 07:21 即時新聞／綜合報導
    前環保署長林俊義13日辭世，享壽87歲。他過去曾任國大代表，也是台灣第一次政黨輪替後的首任環保署長。（資料照）

    前環保署長林俊義13日辭世，享壽87歲。他過去曾任國大代表，也是台灣第一次政黨輪替後的首任環保署長，是台灣反汙染、反核等社會運動的先行者，培養出林良恭等許多學生。

    綜合媒體報導，林俊義於1989年曾代表民進黨參選立法委員，1991年參選國民大會代表、台中市長，不過上述參選經歷中，只有國大代表當選。之後他在前總統陳水扁擔任台北市長時，出任台北市環保局長，並於2000年5月2日成為台灣第一次政黨輪替後的首任環保署長。

    不過2001年1月發生阿瑪斯號貨輪油汙事件，墾丁國家公園境內的龍坑生態保護區帶來浩劫，各界輿論紛紛批評政府未能及時處理，林俊義為此請辭，任期僅短短10個月。

    之後林俊義也被派任為中華民國駐甘比亞大使、中華民國駐英國代表、北美事務協調委員會委員並為主任委員。他也是繼張隆盛、李應元後，第3位過世的環保署長。

    林俊義也曾被派任為中華民國駐甘比亞大使、中華民國駐英國代表、北美事務協調委員會委員並為主任委員。（資料照）

