為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    3藍委稱沈伯洋只剩民進黨在挺 周軒諷：十足的「紅」啊

    2025/11/14 09:26 即時新聞／綜合報導
    周軒今上午在臉書分享國民黨立院黨團的採訪通知，內容可見藍委牛煦庭、黃健豪、游顥（右起）等人都將出席，主題則是「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。（資料照）

    周軒今上午在臉書分享國民黨立院黨團的採訪通知，內容可見藍委牛煦庭、黃健豪、游顥（右起）等人都將出席，主題則是「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會，引發外界質疑。政治工作者周軒今上午分享國民黨立院黨團將開記者會，主題稱「沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。周軒質疑藍委竟幫自己的同事點名做民調，並諷刺出來罵沈的3個人，「真的是恰如其分，十足的『紅』啊」。

    立委沈伯洋遭中共發布全球紅色通緝令，除了有藍委建議陸委會帶沈伯洋去中國澄清誤會，針對總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，韓卻反嗆「自己生病，讓別人吃藥」、「台灣安全的4隻腳，被民進黨打斷了3隻腳」，還要賴總統應撤回中國為境外敵對勢力的說法。

    周軒今上午在臉書分享國民黨立院黨團的採訪通知，內容可見藍委牛煦庭、黃健豪、游顥等人都將出席，主題則是「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。

    對此周軒直言，「等一下要開這個記者會，除了笑死，真的是笑死」。他也提出3點分析：
    1. 立委幫自己的同事點名做民調的？這是總統級規格了吧？
    2. 只剩民進黨在挺？不然藍白挺嗎？
    3. 鄭麗文主席的發言人、盧秀燕的子弟、洪秀柱的傳人，這三個人出來罵沈伯洋，真的是恰如其分，十足的「紅」啊。

    在發文底下沈伯洋也現身表示「我都不知道我重要到要被做民調......」，其他網友也諷刺「自己生病，要別人吃藥」、「11月才剛要一半就有11月民調喔」、「看到是這三隻開的記者會就知道沒啥料」、「看他們繼續丟人現眼」、「不愧是中國共產黨代言人」。

    民進黨立委沈伯洋（見圖）近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋（見圖）近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播