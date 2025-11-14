3藍委稱沈伯洋只剩民進黨在挺 周軒諷：十足的「紅」啊

周軒今上午在臉書分享國民黨立院黨團的採訪通知，內容可見藍委牛煦庭、黃健豪、游顥（右起）等人都將出席，主題則是「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。（資料照）

民進黨立委沈伯洋近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會，引發外界質疑。政治工作者周軒今上午分享國民黨立院黨團將開記者會，主題稱「沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。周軒質疑藍委竟幫自己的同事點名做民調，並諷刺出來罵沈的3個人，「真的是恰如其分，十足的『紅』啊」。

立委沈伯洋遭中共發布全球紅色通緝令，除了有藍委建議陸委會帶沈伯洋去中國澄清誤會，針對總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，韓卻反嗆「自己生病，讓別人吃藥」、「台灣安全的4隻腳，被民進黨打斷了3隻腳」，還要賴總統應撤回中國為境外敵對勢力的說法。

周軒今上午在臉書分享國民黨立院黨團的採訪通知，內容可見藍委牛煦庭、黃健豪、游顥等人都將出席，主題則是「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺」。

對此周軒直言，「等一下要開這個記者會，除了笑死，真的是笑死」。他也提出3點分析：

1. 立委幫自己的同事點名做民調的？這是總統級規格了吧？

2. 只剩民進黨在挺？不然藍白挺嗎？

3. 鄭麗文主席的發言人、盧秀燕的子弟、洪秀柱的傳人，這三個人出來罵沈伯洋，真的是恰如其分，十足的「紅」啊。

在發文底下沈伯洋也現身表示「我都不知道我重要到要被做民調......」，其他網友也諷刺「自己生病，要別人吃藥」、「11月才剛要一半就有11月民調喔」、「看到是這三隻開的記者會就知道沒啥料」、「看他們繼續丟人現眼」、「不愧是中國共產黨代言人」。

民進黨立委沈伯洋（見圖）近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會。（資料照）

