    高雄市長初選最樂觀的人！他曝許智傑是「感恩控」

    2025/11/14 00:11 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員張博洋形容立委許智傑（前左2）是初選4位立委中最樂觀的，也是位感恩控。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員張博洋11月13日北上，陪民進黨立委許智傑登記高雄市長黨內初選，他事後形容許智傑是這初選4立委中最樂天的人，可稱為「感恩控」。

    張博洋指出，許智傑的樂天很容易感染給身邊的人，就算初選激烈，他仍保持著隨遇而安、廣結善緣的處事態度；每個候選人都會有自己特色，例如「政策控」、「服務控」之類的，許智傑是「感恩控」。

    張博洋分享某次擔任許智傑電台來賓，明明是許智傑找他聊罷免經驗，結果1小時的節目、許智傑談人生哲學講了超過40分鐘，從推廣「感恩文化」如何讓社會化解對立、家庭和睦，講到「樂天知命」不要得失心太重，張博洋笑說自己差點被「渡化」。

    不少年輕人對許智傑的印象要嘛是狂跳16蹲，要嘛是在陳其邁旁邊表演甩手指被嗆「這又沒屁用」；張博洋推測許智傑是用「阿北想像中的年輕人」概念，試圖拉近跟大家的距離。

    張博洋認為，許智傑的傻、只是他跟大家交朋友的方式，但從雄中到台大機械畢業，歷經鳳山市代表、鳳山市長、高雄縣議員、鳳山立委，可以看出許智傑只是喜歡輕鬆與人相處，他的經歷告訴大家，一直都是做足準備的人。

    張博洋強調，自己除無黨籍民代身分，也是一位高雄市民，在明年1月民進黨高雄市長初選出爐前，會持續用市民感受與觀察，書寫對每個參選人的看法與分析；許智傑有他認同的點，同樣的，積極進攻的邱議瑩、求好心切的賴瑞隆、日以繼夜的林岱樺，都有讓他覺得厲害的地方。

    他呼籲市民一定要把握機會，多問、多看、多比較，選出對高雄的未來最有利的人選。

