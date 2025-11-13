為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    屏東楓港溪「長出」70公頃浮覆地 伍麗華跨部會協調納管

    2025/11/13 23:18 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東楓港溪河床大規模種植西瓜，引發部落族人抗議。（記者陳彥廷攝）

    楓港溪於獅子鄉丹路村附近流域，有支流疑似因改道而產生多達70公頃左右的未登錄地，地雖大但管理成本高，民進黨籍立委伍麗華今天召開跨部會協調，要求國產署輔導權責機關登記後納管，維護河川環境。

    枋山鄉的楓港溪及枋山溪是台灣目前唯一能夠在冬天產出西瓜的產區，是相當獨特的代表性特產，但每逢施肥期，楓港溪旁丹路村、楓林村部落族人飽受惡臭及蒼蠅滿天飛之苦，也組成自救會陳情，發現當地除溪床由縣府出租30公頃土地種西瓜外，還有疑似溪流改道產生約70公頃的「浮覆地」，長年管理鬆散。

    這塊浮覆地於2009年即有出租予瓜農紀錄，獅子鄉長朱宏恩說，他上任後發現是無主地，決定不再出租，並向上呈報希望釐清權責加強管理，且楓港溪床瓜田臭味民怨積累許久，鄉公所一定會和鄉親一起捍衛生活環境，也盼讓楓港溪休養生息。

    伍麗華則獲部落自救會陳情，今天邀請國產署、農水署及水利署等相關部會釐清相關法令與土地管理權責，也和鄉公所、族人交換意見。伍麗華強調，這筆土地未登錄卻長期被出租，國產署理應積極導引完成土地登錄作業，確立土地主管機關，未完成土地登錄前有關環境、水保或山坡地利用等，仍應就行為違法部分開罰。

    她表示，部落族人對原鄉整體土地利用及環境衛生即施肥異味問題，已請獅子鄉公所發函原民會確認於原基法的權益，並尊重在地族人的共同意見。且河川公地利用行為，應綜合環境部、農業部水土保持機關、在地居民及公益性等意見，進行租約審查，或者廢止，也同步要求水利署應檢討現行法規不合時宜處，提出修法版本。

    除楓港溪床由縣府出租30公頃土地種西瓜外，還有疑似溪流改道產生約70公頃的「浮覆地」，長年管理鬆散，立委伍麗華今天召開跨部會協調會。（記者陳彥廷攝）

