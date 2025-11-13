為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳凰來襲基隆大雨沒放假 民進黨議員盼謝國樑為民著想

    2025/11/13 22:29 記者黃政嘉／基隆報導
    基隆市議會民進黨團希望市長謝國樑為民著想，裁量颱風假。（翻攝「基隆市議會」官網）

    基隆市11日發生大暴雨，市府未放颱風假的決策，引檢討聲浪，基隆市議會民進黨團今午於議會總質詢針對颱風放假爭議，希望市長謝國樑以站在為人民安全著想的父母官立場，自行依據各地狀況來決定是否停班課。

    基隆市議員張顥瀚屢次質問謝國樑「再給你一次機會決策，會不會做出不同決定？」謝國樑回應，因為這次風力、雨量都沒達標，依中央災害停班停課標準，按原來的數據來說，一樣不會停班停課。

    張顥瀚批評，11日中正區調和街開始淹大水，但基隆市防災中心直到11日傍晚6點，才從強化三級變到二級，西定路的石頭都已掉下來，基隆市卻連基本的二級開設都做不到。謝國樑在乎民眾安全嗎？基隆沒放假就算了，反應還比其他縣市慢半拍，不該檢討嗎？

    市議員鄭文婷跟張之豪則認為，謝國樑作為基隆市父母官，有颱風停班課裁量權，張之豪表示，從事後諸葛角度，11日實際降雨量達到300多毫米，顯示市府決策有改善空間。這次颱風，基隆真正最大受害者是學生，因為基隆市的國中都在山上，希望市長一起考量在內，而非僅依冷冰冰的數據，就要學生颱風下雨天還去上課。

    謝國樑表示，EMIC（災害防救資訊系統）只要通報就會立即處理，跟幾期開設沒有關係，不是三級就沒準備；關於颱風天放假的界定，包括分平地、山區等相關事宜，他承諾會努力探討，對於更細的定義跟情況，絕對可跟雙北脫鉤處理，但他希望裁量仍要尊重法治，有明確原則定義，未來希望跟議會討論，應變中心開設速度會更積極。

