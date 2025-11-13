中國第三國綁架沈伯洋？翁達瑞斷言「不可能的任務」：小粉紅級笑話

民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖由沈伯洋辦公室提供）

民進黨立委沈伯洋10月底被中國以「分裂國家罪」立案偵查，並透過官媒放話將向國際刑警組織申請「全球通緝」。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）直言，這場風波不僅「只是一個小粉紅等級的笑話」，更點破中國根本沒有能力在第三國抓走沈伯洋，所謂「全球通緝」成了中國自導自演的政治秀。

「對岸的司法威脅，當笑話看就好！」翁達瑞今（13日）在臉書發文指出，中國重慶市公安局立案，並由央視製作七分鐘影片「起底沈伯洋的犯罪紀錄」，真正目的只有兩個：（一）宣示對台主權，主張台灣人受中國法律管轄；（二）利用沈伯洋恐嚇台灣人，壓制贊成台灣獨立的言論。

他直言，重慶公安局要追究沈伯洋「分裂國家」的刑事責任，本來是要製造台灣是中國領土的假象，結果反而洩漏台灣是獨立國家的真相。

翁達瑞寫道：「假如台灣真的是中國的領土，重慶公安局直接派員警到台灣逮捕沈伯洋即可，不需要透過『國際』刑警組織。」他強調，若是中國境內省份嫌犯，根本不會用到全球通緝或國際刑警協助，「中國官媒揚言對沈伯洋展開全球通緝，其實就是承認台灣是主權獨立的國家。」。

他也提到，若重慶公安局真要追捕沈伯洋，也不用透過國際刑警組織，可直接請求我們的刑事警察局協助，「因為兩岸本來就有一個『共同打擊犯罪及司法互助協議』，屬雙邊的國際協議。」但即便中方提出請求，「我們的刑事警察局會拒絕，因為沈伯洋在台灣沒有違法。至於中國的反分裂法，在台灣不生效力。」

同樣的，多數國家也不會理中國的「全球通緝令」，因為重慶公安局無法證明沈伯洋犯罪，何況沈伯洋不受中國法律的管轄。

在這樣的情況下，唯一剩下的選項，就是「派員在第三國綁架沈伯洋，再送回中國接受審判」。但翁達瑞直言這根本不可能發生，「我忍不住要說這是癡人說夢」，並列出五大理由如下：

一、重慶公安局要精確掌握沈伯洋的出國行程，只要沈伯洋前往第三國就要立刻採取行動。

二、重慶公安局的探員要取得第三國的簽證，還要購買前往第三國的機票。兩者都有困難。

三、就算重慶公安局的探員能順利進入第三國，茫茫人海未必能找到沈伯洋。

四、就算重慶公安局的探員找到了沈伯洋，也未必能順利完成逮捕。沈伯洋不會束手就擒，路人更不會袖手旁觀。

五、就算重慶公安局的探員順利逮捕了沈伯洋，接著的挑戰就是把沈伯洋從第三國送到中國。

他更幽默寫道：「重慶公安局在第三國綁架沈伯洋再送到中國受審，其實就是不可能的任務，就算布魯斯威利與湯姆克魯斯聯手也無法完成。」

翁達瑞指出，假設一切順利，重慶公安局宣布在第三國成功綁架沈伯洋到中國受審，我保證全球輿論立刻炸鍋。面對國際的譴責，重慶公安局只能乖乖將沈伯洋送回台灣。

他總結說：「重慶公安局立案調查沈伯洋分裂國家的活動，以及中國官媒揚言對沈伯洋展開全球通緝，只不過是個笑話，而且還是小粉紅等級的笑話。」台灣政界與媒體卻給了太多關注，應以更清醒的態度面對。「既然只是一個笑話，那就當笑話看就好了！」

