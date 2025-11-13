為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高美濕地苦無廁所 !楊典忠批盧秀燕任期8年 一個廁所都蓋不好

    2025/11/13 20:55 記者蘇孟娟／台中報導
    楊典忠質疑盧秀燕上任迄今，連一個廁所都蓋不好。（圖：楊典忠提供）

    楊典忠質疑盧秀燕上任迄今，連一個廁所都蓋不好。（圖：楊典忠提供）

    台中高美濕地吸引大批遊客，市議員楊典忠指出，市府雖編列1500萬元蓋高美濕地廁所，但迄今未動工，市府明年仍續編471萬元租借廁所預算經費，究竟何時可完成。經發局指，預計明年初開工，預估1年半內完工，楊典忠則斥等於確定市長盧秀燕卸任前完不了工，痛批盧秀燕任期8年，「連一個廁所都蓋不好」。

    楊典忠指出，高美濕地每年吸引大批遊客，但附近沒有公有廁所，縣市合併至今15年來，市府每年編列民間廁所使用補貼、環境清理的經費，明年續編471萬元，比今年還多出48萬元租廁所使用；他從盧秀燕上任就開始爭取設置，市府本來規劃設景觀餐廳附設廁所，後計畫變更，盧秀燕第二任時又提出單蓋廁所，經發局編列1500萬預算，但又過3年仍沒有動靜，眼看盧秀燕明年卸任，高美濕地廁所仍「沒譜」。

    經發局長張峯源表示，高美濕地廁所已經完成細部設計，預計明年初開工、1年半內完工；楊典忠斥，相關工程根本尚未發包，等明年初動工，工期還要1年半，屆時盧秀燕都已卸任，等於盧秀燕任內8年，連一個廁所都蓋不好；盧秀燕則回應，前面幾任市長都做不了，至少她克服困難規劃興建。

    楊典忠另指出，市府編1500萬規劃卻只蓋一層樓高的高美濕地廁所，包含男廁、女廁、親子及無障礙廁所，男女廁所約20間，平均一間70萬元左右，他呼籲市府應提升設計與實用性，避免引發「太豪華卻沒功能」的爭議，另外，市府也應掌握進度與品質，不要連蓋廁所工程都要延宕，他更以台東轉運站1500萬六星級公廁、與雲林台61公路旁的馬桶造型公廁為例，要求市府加強廁所外觀與內部規劃。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播