高美濕地苦無廁所 !楊典忠批盧秀燕任期8年 一個廁所都蓋不好

台中高美濕地吸引大批遊客，市議員楊典忠指出，市府雖編列1500萬元蓋高美濕地廁所，但迄今未動工，市府明年仍續編471萬元租借廁所預算經費，究竟何時可完成。經發局指，預計明年初開工，預估1年半內完工，楊典忠則斥等於確定市長盧秀燕卸任前完不了工，痛批盧秀燕任期8年，「連一個廁所都蓋不好」。

楊典忠指出，高美濕地每年吸引大批遊客，但附近沒有公有廁所，縣市合併至今15年來，市府每年編列民間廁所使用補貼、環境清理的經費，明年續編471萬元，比今年還多出48萬元租廁所使用；他從盧秀燕上任就開始爭取設置，市府本來規劃設景觀餐廳附設廁所，後計畫變更，盧秀燕第二任時又提出單蓋廁所，經發局編列1500萬預算，但又過3年仍沒有動靜，眼看盧秀燕明年卸任，高美濕地廁所仍「沒譜」。

經發局長張峯源表示，高美濕地廁所已經完成細部設計，預計明年初開工、1年半內完工；楊典忠斥，相關工程根本尚未發包，等明年初動工，工期還要1年半，屆時盧秀燕都已卸任，等於盧秀燕任內8年，連一個廁所都蓋不好；盧秀燕則回應，前面幾任市長都做不了，至少她克服困難規劃興建。

楊典忠另指出，市府編1500萬規劃卻只蓋一層樓高的高美濕地廁所，包含男廁、女廁、親子及無障礙廁所，男女廁所約20間，平均一間70萬元左右，他呼籲市府應提升設計與實用性，避免引發「太豪華卻沒功能」的爭議，另外，市府也應掌握進度與品質，不要連蓋廁所工程都要延宕，他更以台東轉運站1500萬六星級公廁、與雲林台61公路旁的馬桶造型公廁為例，要求市府加強廁所外觀與內部規劃。

