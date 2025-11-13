修繕團助丹娜絲風災重建 劉世芳讚：跟媽祖婆、土地公同等

內政部長劉世芳（右3）說，這些營造公司所出的錢不是小錢、出的力不是小力，跟媽祖、土地公同等，都是在照顧所有人。（記者李文馨攝）

丹娜絲颱風日前重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳今天在部務會報公開感謝及肯定所有參與災後復原工作出錢又出力的營造、施工團隊。她說，截至11月12日止，已有84戶完成修復，這些營造公司所出的錢不是小錢、出的力不是小力，跟媽祖、土地公同等，都是在照顧所有人。

劉世芳今天下午在部務會報會後記者會上表示，內政部於災後除提供家園復原慰助金、上工津貼與媒合簽約獎勵金等多項協助方案減輕受災民眾負擔外，針對弱勢家庭修繕部分，啟動無償修繕媒合機制，攜手營造施工業者發揮社會扶持力量，由廠商無償提供太空包、口罩、清潔用品等物資，並完成21戶弱勢家庭的家園修繕工程。

台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處處長李全富說，台灣島是同島同命，國內全部營造公會同舟共濟，作為國家的後盾。每一次的災害，公會都準備好隨時搶修人民的生命財產，這是公會的使命也是應該做的，「希望天佑台灣，希望台灣的進步。有國才有家，營造公會1萬2千間會員，都是國家的後盾」。

營造業南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮說，丹娜絲颱風發生時，第一時間就接到內政部的電話，詢問是否可以出動機具清理移除倒塌的行道樹；當時從台南的七股、學甲、北門、將軍一路到嘉義市區，發揮在地營造廠的資源、機動性，所有會員夥伴協力進入災區幫忙。

內政部透過新聞稿補充，目前已完成總修復數84戶，施作中的2戶也將陸續完工，施工廠商在修繕受損屋頂之際，也同步進行災民住宅的結構與防水補強工程，提升建物整體的防災韌性，為民眾建構更安全的居住環境，讓受災民眾能儘早恢復安全、安心的日常生活。

今日出席典禮受獎業者，包括猛揮營造董事長陳永昌、營造業南區職業安全衛生促進會長暨新舜營造董事長張昭鎮、大成工程部長曾宏平、豐譽營造董事長陳仁崇、真毅營造董事長柯任安、春原營造董事長蔡宗憲、仁義湖營造董事王博郎、臺灣區綜合營造同業公會臺南辦事處二處長暨港威營造董事長李全富、勝冠及勝寶營造副總經理葉明賢、堆高營造董事長楊政達、羽春得國際工程執行長蘇政斌、宏華營造副總經理劉恩昊、銘榮元實業榮譽董事長廖晟合及副董事長廖志榮、宗億營造董事長林秋乾等共同參與。

