保障公務員身心健康 保訓會：從預防、處理、監督打造全面防護體系

考試院今召開第14屆第46次會議，保訓會以「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法辦理情形」為題進行業務報告。（資料照）

考試院今召開第14屆第46次會議，保訓會以「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法辦理情形」為題進行業務報告。報告指出，此次修法以「安全防護、責任明確」為核心理念，建構一個從實體環境到個人心理健康，涵蓋事前預防、事中處理與事後監督的全面性保障體系。

保訓會表示，自新制上路以來，已積極推動多項配套措施，以強化機關自律及專業能量，並展現具體成效。其中，包括辦理全國多場實體宣導講習，並製作線上課程，累計受訓人次已逾2.3萬人，大幅提升公務人員安全與防護知能。同時，公告129位具安全衛生及職場霸凌調查相關專業之外部學者專家名冊於保訓會官網，供各機關諮詢與遴聘，以充實機關防護組織專業性。

請繼續往下閱讀...

為了強化各機關處理職場霸凌事件的應變能量，保訓會訂定「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」，明確規範案件處理程序，繪製案件處理流程圖與範本，協助機關建立一致且具操作性的處理機制。同時，在安全及衛生防護方面，亦發布「各機關辦理安全及衛生防護抽查作業實施要點」，明年起除要求各機關落實自我檢查外，上級機關亦須承擔逐級抽查責任，透過雙軌監督機制強化防護責任落實。

保訓會主委蔡秀涓強調，制度成功落實的關鍵仍須仰賴專業訓練的深化，保訓會將持續透過教育訓練，強化各機關安全與衛生防護知能，深化主管人員的同理心、情緒管理及溝通技巧等訓練，從根本預防職場不法侵害的發生，確保公務人員身心健康受到全方位保障。未來將持續與各級行政機關攜手合作，共同打造安全、健康且友善的公務環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法