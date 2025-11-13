祭普發1萬防詐新招 劉世芳：製作紅布條送傳統市場、美髮院

內政部長劉世芳。（記者李文馨攝）

普發現金新台幣一萬元上路，內政部統計，截至10日，相關詐欺被害案件共發生7件，單件財損最高為367萬元。談及防詐策略，部長劉世芳今天表示，除了透過廣播提醒，內政部也會製作紅布條給傳統市場以及鄉下地區的美容美髮院，希望民眾不要被詐騙。

根據內政部統計，截至11月10日，計有7件被害案件發生，1件為連結假冒普發現金網站盜刷信用卡的釣魚郵件，財損5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶，財損0元。

談及普發現金防詐策略，劉世芳今天下午在部務會報會後記者會上表示，內政部、警政署同仁透過很多不同管道，提醒全民不要被詐騙，內政部現在也與財政部合作，除了在警廣、教育廣播電台、台北廣播電台之外，警政署系統也請全台各地AM小功率電台協助進行防詐宣傳工作，並結合國台客三語言系統，盼提供給偏鄉地區的老弱婦孺參考。

劉世芳說，內政部也製作紅布條給傳統市場以及鄉下地區的美容美髮院，「不是連鎖知名的美髮院，而是在菜市場旁邊，幫人洗頭歐巴桑開的美髮院」，這些地方都會發送紅布條，希望民眾不要被詐騙。

