    首頁 > 政治

    中市衛生所專責醫師年年減少 議員要求儘速補足

    2025/11/13 18:48 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨多位議員指出中市衛生所專責醫師年年減少。（記者蘇金鳳攝）

    不管醫院及衛生所都缺醫護人員，民進黨多位議員今天在市議會提出質詢，指台中市共有30個衛生所，但至今年10月，有16個衛生所沒有專責醫師，缺額情形嚴重；同時，全市仍有8個行政區沒有醫院，擔心醫療資源高度集中在市區，城鄉醫療差距持續擴大，要求市府應儘速補足衛生所的專責醫師。

    衛生局長曾梓展表示，這是全國性的問題，因為找不到醫生，會努力去積極徵才；市長盧秀燕表示，重點在於待遇的問題，曾有想要調整待遇，但受限中央規定。

    市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達今天在市議會提出衛生局缺專責醫師的問題，擔心城鄉醫療差距持續擴大。

    謝志忠表示，根據統計，台中市有30個衛生所，但沒有專責醫師的問題逐年增加，2023有7所衛生所沒有專責醫師，2024年增加至8所，到了2025年10月更已超過一半，共有16所衛生所缺乏專責醫師。

    謝志忠質疑，照這樣的趨勢發展，會不會到盧市府卸任之前，衛生所的專責醫師剩下個位數？他呼籲市府應立即正視醫療資源不足問題，避免醫療空窗愈來愈多，影響民眾就醫權益。

    衛生局表示，為提高支援意願，自今年3月1日起將支援費自每診3435元調升至5000元。衛生局強調，將持續精進措施，確保基層醫療不中斷。

    衛生局長曾梓展表示，會努力招募醫生。（記者蘇金鳳攝）

