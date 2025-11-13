為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴、蔡英文相繼訪歐 賴清德：證明台灣是國際信賴夥伴

    2025/11/13 18:47 記者陳昀／台北報導
    賴清德表示，國際社會一再證明，台灣是值得信賴、負責任的夥伴，台灣將持續與世界並肩前進。（圖擷取自賴清德臉書）

    賴清德表示，國際社會一再證明，台灣是值得信賴、負責任的夥伴，台灣將持續與世界並肩前進。（圖擷取自賴清德臉書）

    「七大工業國集團」（G7）外長會議第四度發表聯合聲明，支持台海和平穩定及台灣能有意義參與國際組織，總統賴清德今晚表示，這顯示台海和平已是國際共識，隨著蕭副總統、蔡前總統相繼訪歐，也一再證明，台灣是值得國際信賴、負責任的夥伴，台灣將持續與世界並肩前進。

    賴清德指出，G7外長會議第四度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織，這顯示維護台海和平已是國際共識，感謝友盟夥伴長期以來，在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持。

    賴清德提到，最近副總統蕭美琴、前總統蔡英文相繼前往歐洲，向國際夥伴分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心。國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。

    賴清德強調，台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻。面對世界變局，我們會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播