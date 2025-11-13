蕭美琴、蔡英文相繼訪歐 賴清德：證明台灣是國際信賴夥伴

賴清德表示，國際社會一再證明，台灣是值得信賴、負責任的夥伴，台灣將持續與世界並肩前進。（圖擷取自賴清德臉書）

「七大工業國集團」（G7）外長會議第四度發表聯合聲明，支持台海和平穩定及台灣能有意義參與國際組織，總統賴清德今晚表示，這顯示台海和平已是國際共識，隨著蕭副總統、蔡前總統相繼訪歐，也一再證明，台灣是值得國際信賴、負責任的夥伴，台灣將持續與世界並肩前進。

賴清德指出，G7外長會議第四度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織，這顯示維護台海和平已是國際共識，感謝友盟夥伴長期以來，在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持。

賴清德提到，最近副總統蕭美琴、前總統蔡英文相繼前往歐洲，向國際夥伴分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心。國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。

賴清德強調，台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻。面對世界變局，我們會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量。

